Dead Island 2: So groß wird das Spiel auf PS4 und PS5

Zu den Neuerscheinungen im laufenden April gehört das Zombie-Abenteuer „Dead Island 2“, das unter anderem für PS4 und PS5 veröffentlicht wird. Doch wie viele GB müssen Spieler auf die Konsole laden, bevor sie den Titel starten können?

Eine Antwort auf diese Frage liefert der Twitter-Account PlayStation Game Size, dessen Betreiber regelmäßig das PlayStation Network durchstöbert. Demnach kommt „Dead Island 2“ auf der PS4 auf eine Größe von 19,916 GB. Deutlich mehr müssen PS5-Spieler auf ihre Konsole schaufeln. Hier sind es 48,219 GB, was unter anderem den höher aufgelösten Texturen zu verdanken sein dürfte.

Ebenfalls macht PlayStation Game Size Angaben zum Preload. So können Käufer der digitalen Version den Download ab dem 19. April 2023 starten.

Die Infos zu Dead Island 2 in der Übersicht:

PS4: 19.916 GB (Version: 1.02)

PS5: 48.219 GB (Version: 1.000.002)

Pre-Load: 19. April 2023

Dead Island 2 in Deutschland geschnitten

Spieler, die „Dead Island 2“ in Deutschland beziehen möchten, sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Titel hierzulande geschnitten erscheint.

Allerdings halten sich die Eingriffe in Grenzen, denn lediglich an einer Stelle wurde die Schnittschere angesetzt: So ist es in der USK-Fassung nicht möglich, mit den bereits gemeuchelten Kreaturen zu interagieren und ihnen noch weiter zuzusetzen. Zuvor könnt ihr die Widersacher aber auch in der deutschen Version „zermalmen und flambieren“.

Eine Auswirkung hat die deutsche Sonderrolle auch auf die internationalen Fassungen. Spielen deren Inhaber mit einem Besitzer der USK-Fassung von „Dead Island 2“ zusammen, erhalten sie im Koop-Modus eine Nachricht, dass auch bei ihnen für die Dauer der Session die USK-Besonderheit aktiviert ist.

„Dead Island 2“ wird am 21. April 2023 für PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Das Spiel hat einen langwierigen Entwicklungszyklus hinter sich, bei dem zahlreiche Entwickler das Ruder übernommen haben, darunter Yager und Sumo Digital.

Mitte des vergangenen Jahres betonte der Entwickler Dambuster Studios letztendlich, dass man „Dead Island 2“ zum „gruseligsten Spiel auf dem Markt“ machen wolle, was angesichts der vielen Zombiespiele, die mittlerweile existieren, eine gewisse Herausforderung sein dürfte.

