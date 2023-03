Dead Island 2: Spielzeit der Zombiejagd bekannt

Seit gestern werden Vorschauberichte zu „Dead Island 2“ veröffentlicht, die tiefere Einblicke in das Zombie-Abenteuer gewähren. Unter anderem wurde damit die ungefähre Spielzeit offengelegt. So kann der Titel, der eine holprige Entwicklung hinter sich hat, durchaus für 20 Stunden Spielspaß sorgen.

„Ich weiß es nicht genau“, so der Art Director Adam Olsson in einem Gespräch mit Wccftech. „Ich glaube, wir haben einen Leitfaden, der besagt, dass das gesamte Erlebnis etwa 20 Stunden dauert, wenn man an einigen Nebenmissionen und anderen Aktivitäten teilnimmt. Das ist das, was wir haben.“

Koop-Modus und unterschiedliche Charaktere

Während in die Berechnung nicht alle Nebenmissionen mit einflossen, bietet „Dead Island 2“ noch mehr Möglichkeiten, die Spielzeit auszuweiten. Dazu gehören der Koop-Modus und auch die Möglichkeit, die Geschichte mit unterschiedlichen Charakteren, die mit eigenen Fähigkeiten ausgestattet sind, zu spielen.

Olsson dazu: „Darüber hinaus haben wir den Koop-Modus, Sammlerstücke und man kann Dead Island 2 immer wieder mit einem neuen Charakter spielen, wenn man Lust dazu hat.“

Auch PLAY3.DE hatte die Gelegenheit, „Dead Island 2“ umfangreich anzuspielen. Unsere darauf aufbauende Einschätzung findet ihr in der gestern veröffentlichten Vorschau:

Related Posts

In Deutschland kommt „Dead Island 2“ übrigens nicht ungeschnitten auf den Markt. Allerdings halten sich die Eingriffe zugunsten der USK-Version in Grenzen.

Sobald die Zombies besiegt wurden und auf dem Boden liegen, können Spieler in der geschnittenen Fassung nicht mehr mit den Kreaturen interagieren. Alle anderen Spielinhalte blieben offenbar unverändert. Ebenfalls sind private Spiele zwischen den geschnittenen und ungeschnittenen Fassungen möglich. Weitere Details zur Cut-Version halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

Das könnte euch ebenfalls zu Dead Island 2 interessieren:

Selbst Hand anlegen und Zombies meucheln könnt ihr schon bald: „Dead Island 2“ erscheint am 21. April 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Vorbestellungen – unter anderem als Hell-A-Edition – sind unter anderem bei Amazon* möglich.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren