Fortnite & Rocket League: Free-2-Play-Hits feiern den Star Wars Tag

Zum Star Wars Tag halten in bestimmten Spielen coole Inhalte aus der beliebten Science-Fiction-Trilogie Einzug. Zwei davon sind die Free-2-Play-Ableger „Fortnite“ und „Rocket League“.

Großes Event in Fortnite

Unter anderem bietet der Battle-Royale-Hit „Fortnite“ ein Event, das bis zum 23. Mai läuft. Es nennt sich „Find the Force“ und rückt die Prequel-Trilogie in den Fokus. Die Spieler haben die Gelegenheit, mehrere Helden aus der weit entfernten Galaxie im Shop zu erwerben.

Dazu gehören:

Anakin Skywalker

Padmé Amidala

Klonkrieger der 501. Legion

Klonkrieger der 212. Angriffsbataillon

Zudem steht ein Mini Battle Pass bereit. Hier kann kostenlos ein Klonsoldat-Skin freigeschaltet werden. Wer sich für die kostenpflichtige Variante (Etwa zehn Euro) entscheidet, kann neben mehreren Items einen Skin von Darth Maul ergattern.

Im Rahmen des Events lassen sich mehrere Aufträge absolvieren. Sie sind in drei Kategorien unterteilt, wovon die erste schon verfügbar ist. Am 7. Mai kommt die zweite und am 12. Mai schließlich die dritte.

Lichtschwerter dürfen bei einem Star Wars Event natürlich nicht fehlen. Die Spieler finden sie an verschiedenen Orten auf der Insel. Zusätzlich gibt es das DC-15 Blastergewehr, welches in Truhen der Republik enthalten ist.

Und damit noch nicht genug: Die Macht könnt ihr ebenfalls verwenden! Ihr lernt sie wahlweise von den Jedi-Rittern Anakin oder Obi-Wan. Wer die dunkle Seite reizvoller findet, wählt Darth Maul als seinen Meister. Zu den erlernbaren Fähigkeiten zählt der Machtschub, Machtwurf und Machtzug.

Science-Fiction-Autos in Rocket League

Im Autoball-Spiel sind wiederum vier neue Fahrzeuge hinzugekommen, die an bekannte Droiden angelehnt sind. Und zwar an R2-D2, BB-8, C-3PO und K-2SO. Die ersten beiden kosten jeweils 800 Credits, die anderen zwei jeweils 500 Credits.

Obendrauf bietet Psyonix zwei weitere exklusive Inhalte: den Titel „Rust Bucket“ und ein Banner bezüglich R2-D2. Beide sind kostenlos.

Ein kurzes Video zeigt die erwähnten Autos nochmal in Aktion:

