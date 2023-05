Dead Island 2: Expansion-Pass erhältlich, Preis, Infos und Bonus-Katana

„Dead Island 2“ konnte im vergangenen April mit soliden Wertungen durchstarten. Im Fall der PS5-Version kam ein Metascore von 74 zustande, der vom User-Score noch einmal überboten wurde.

Während viele Spieler mit „Dead Island 2“ zufrieden sein dürften und in etlichen Fällen bereits das Ende der Kampagne gesehen haben, bereiten sich die Dumbuster Studios auf die Veröffentlichung zusätzlicher Inhalte vor.

Gebündelt sind die neuen Inhalte im Expansions-Pass, der einen pauschalen Zugriff auf das gewährt, was in den kommenden Monaten herausgegeben wird. Da der Pass mittlerweile im PlayStation Store sowie bei anderen Anbietern gekauft werden kann, können wir ebenfalls einen Blick auf die Produktbeschreibung werfen, die recht grobe Angaben zu den Inhalten macht.

Zur Ausstattung der Expansion-Pass gehören wie schon im Vorfeld kommuniziert zwei neue Kapitel. Während noch unklar ist, wohin die Reise führen wird, verweisen die Entwickler auf neue Missionen, Feinde, Waffen, Fertigkeiten und Gebiete.

So heißt es in der Pass-Beschreibung: „Das epische Horror-Pulp-Abenteuer von Dead Island 2 geht mit dem Erweiterungspass noch weiter. Erlebe zwei brandneue Kapitel der Hauptgeschichte, die nach Veröffentlichung erscheinen und neue Missionen, Feinde, Waffen, Fertigkeiten und Gebiete von HELL-A zum Erkunden enthalten.“

Gekauft werden kann der Expansion-Pass im PlayStation Store zum Preis von 29,99 Euro. Aber Vorsicht: Solltet ihr im Besitz der Gold Edition von „Dead Island 2“ sein, könnt ihr euch den Kauf sparen. Der Pass ist ein Bestandteil der erweiterten Fassung.

Zusammen mit der Erweiterungspass ist ebenfalls eine neue Waffe erhältlich. Mit dem speziellen Katana wird dem Spieler bei jeder Tötung ein vorübergehender Schadensboost gewährt, wie der nachfolgende Tweet verrät.

Slice through the zombie horde with the Red’s Demise Katana, which earns you a temporary damage boost with every slay. Available now with the Expansion Pass. #DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/UciUAVL3t5

— Dead Island (@deadislandgame) May 3, 2023