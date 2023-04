Dead Island 2: Freischaltung der versprochenen Charakter-Packs eingegrenzt

Nach der Veröffentlichung von „Dead Island 2“, die in der vergangenen Woche erfolgte, ist nicht Schluss. Download-Inhalte sollen folgen. Und für den ersten Drop gibt es einen groben Zeitplan.

Wie der Entwickler Dambuster auf Twitter verriet, möchte das Unternehmen im Sommer 2023 die versprochenen Charakter-Packs für die Gold/Deluxe/HELL- A-Editions des Spiels ausliefern. Diese wurden zuvor in einem Tweet vorgestellt. Mit dabei sind „Silver Star Jacob“ und „Cyber Slayer Amy“, die mit besonderen Waffen daherkommen, wie die Artikelbilder zeigen.

Die Sommer-Veröffentlichung der Charakter-Packs, die auch als Vorbesteller-Boni beworben wurden, kommt allerdings nicht bei allen Spielern gut an. So hagelte es auf Twitter Kritik, darunter der folgende Kommentar: „Das ist inakzeptabel. Wie könnt ihr von uns verlangen, mehr für Inhalte zu bezahlen, die bei der Veröffentlichung vorhanden sein MÜSSEN, und sie uns dann monatelang nicht geben?“

Auch nach der Veröffentlichung der zwei Charakter-Packs ist nicht Schluss. So arbeiten die Dumbuster Studios an zwei neuen Kapiteln für die Hauptgeschichte, die später erscheinen werden. Besitzer der kostspieligsten Editions werden nicht noch einmal zur Kasse gebeten, da die Erweiterungen ein Teil des enthaltenen „Expansion Pass“ sind.

Yager-Version wurde nicht als Inspiration genutzt

An anderer Stelle bestätigten die Dumbuster Studios, dass man bei der Entwicklung nicht zu sehr auf die ursprüngliche Version schaute, die bei Yager entwickelt wurde.

Related Posts

So sei es zwar interessant, auf den ersten Trailer des Spiels zurückzublicken. Und es gebe durchaus einige Ähnlichkeiten zwischen dem Ton dieses Trailers und der Version von Dumbuster. Aber man habe ihn nicht als Inspiration genutzt.

„Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt: Oh, dieser Trailer gefällt uns sehr gut, also werden wir den Geist dieses Trailers übernehmen. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen dem, was wir machen, und dem, was Yager damals gemacht hat“, so der zuletzt beauftragte Entwickler.

Das könnte euch ebenfalls zu Dead Island 2 interessieren:

„Dead Island 2“ ist seit der vergangenen Woche für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Das Spiel hat lange auf sich warten lassen, denn ursprünglich wurde es 2014 angekündigt und befand sich zu diesem Zeitpunkt noch bei Yager in der Entwicklung.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren