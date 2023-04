Dead Island 2: Accolades-Trailer zelebriert die Reviews – Wie fällt euer Fazit aus?

Nach gleich mehreren Verschiebungen und Entwicklerwechseln wurde der blutige Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ in dieser Woche endlich für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Wie die Reviews der internationalen Spielepresse verdeutlichten, haben wir es bei „Dead Island 2“ mit einem unterhaltsamen Nachfolger zu tun, dem es allerdings ein wenig an Mut zum kreativen Risiko mangelt. Auf Metacritic bringt es die PlayStation 5-Version nach 69 Reviews auf eine Durchschnittswertung von soliden 74 Punkten.

Ergänzend zur Veröffentlichung von „Dead Island 2“ stellten Deep Silver und die Entwickler der Dambuster Studios den offiziellen Accolades-Trailer zum Nachfolger bereit, der sowohl Spielszenen aus „Dead Island 2“ als auch ausgewählte Zitate der Spielepresse umfasst.

Schildert uns eure Eindrücke

Doch wie fällt euer vorläufiges Fazit zu „Dead Island 2“ aus? Entspricht der Nachfolger euren Erwartungen? Oder gibt es eurer Meinung nach spürbare Mängel, die bei einem möglichen dritten Teil aus in Angriff genommen werden sollten? Schildert uns eure Eindrücke in den Kommentaren und verratet uns, wie euch „Dead Island 2“ gefällt.

Im neuesten Ableger der „Dead Island“-Reihe führt unser Weg in die kalifornische Metropole Los Angeles, die sich von der Stadt der Engel in die Stadt des Todes verwandelte. Zombies überrennen die Straßen von Los Angeles und machen gnadenlos Jagd auf Überlebende. In der Rolle von unterschiedlichen Charakteren, die mit individuellen Stärken und Fähigkeiten versehen wurden, nehmt ihr den Kampf gegen die Untoten auf.

„Dead Island 2“ unterstützt einen Online-Coop-Modus, der es drei Spielerinnen und Spielern ermöglicht, sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen und sich den Gefahren der Spielwelt gemeinsam zu stellen. Auf den Standard-Modellen der PlayStation 4 und der Xbox One wartet dabei allerdings eine Einschränkung: Aus technischen Gründen können hier keine Online-Partien gehostet werden. Stattdessen können PS4- und Xbox One-Nutzer lediglich laufenden Coop-Partien beitreten.

„Dead Island 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

