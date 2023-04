Dead Island 2: Die PS5, PS4 Pro und PS4 im grafischen Vergleich

Nach vielen Jahren steht endlich der Release von „Dead Island 2“ vor der Tür. Bevor es am Freitag so weit ist, könnt ihr euch ein erstes Vergleichsvideo ansehen. Gegenübergestellt werden hier die PS5-, PS4 Pro- und PS4-Version.

Auf der PS5 bekommen die Spieler eine durchschnittliche Auflösung von 1800p mit 60 FPS geboten. Die Old-Gen-Spieler müssen sich wie auch sonst mit 30 Bildern pro Sekunde zufriedengeben.

Natürlich erkennen wir auf der aktuellen Konsole zahlreiche visuelle Verbesserungen. Davon betroffen sind folgende Elemente:

Texturen

Schatten

Vegetationsanimationen

Ambient Occlusion

Draw Distance

Post-Processing-Effekte

Auch auf PS4 schön anzusehen

Jedoch lässt sich der Zombie-Slasher auch auf der PS4 sehen. Die visuelle Qualität ist durchaus beachtenswert. Dafür treten ab und an Einbrüche der Bildwiederholfrequenz auf, besonders in größeren Gebieten. Weniger überzeugend sind wiederum die Reflektionen – sowohl auf PS5 als auch PS4.

Raytracing kommt nicht zum Einsatz. Weil es keine Tag-Nacht-Zyklen gibt, konnte das Entwicklerteam aber eine ausgeprägte globale Beleuchtung erzeugen. Gerade in Innenräumen fällt das positiv auf.

Dank der SSD sind die Ladezeiten auf der Current-Gen-Konsole natürlich wesentlich kürzer als auf PS4. Die PS5-Fassung braucht im Video zehn Sekunden, während die Old-Gen-Fassung eine Minute und 21 Sekunden lang lädt. Die Basic-PS4 benötigt noch weitere acht Sekunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Dead Island 2“:

ElAnalistaDeBits kommt zu dem Fazit: „Dead Island 2“ ist eines der am besten optimierten UE4-Spiele, die er gesehen hat. Auf allen drei PlayStation-Konsolen sei das Ergebnis zufriedenstellend.

Ob das Spiel nicht nur in technischer, sondern auch in allgemeiner Hinsicht überzeugen kann, erfahrt ihr in diesem Artikel. Gestern sind nämlich die internationalen Testwertungen eingetroffen.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren