Dead Island 2: Blutiger Trailer zum bevorstehenden Launch

„Dead Island 2“ steht nach etlichen Verzögerungen und Verschiebungen vor der Veröffentlichung, was der Publisher Deep Silver und der Entwickler Dambuster Studios mit einem Launch-Trailer feiern. Diesen könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen bzw. werdet dort direkt auf Youtube geleitet.

Der Launch-Trailer von „Dead Island 2“ lässt es vor der Veröffentlichung des Zombie-Titels noch einmal ordentlich krachen. So werden der Schauplatz des Titels, einige Charaktere und auch die gefräßigen Widersacher vorgestellt. Zugleich gibt es reichlich Blut und Gewalt zu sehen.

Das erwartet euch in Dead Island 2

„Dead Island 2“ versetzt die Spieler in ein blutiges und brutales Szenario: Ein tödlicher Virus breitet sich in Los Angeles aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen.

Gebissen und infiziert – aber glücklicherweise auch immun – stehen Spieler mit einer ebenfalls immunen Truppe vor der Aufgabe, die Zukunft von Los Angeles und der Welt zu retten. Dabei erleben sie eine Mischung aus Horror, schwarzem Humor und übertriebenem Zombie-Slaying, die laut Hersteller „ein episches Pulp-Abenteuer umspannen“.

„Dead Island 2“ führt Spieler auf einen neuen Schauplatz, wo sie auf überlebensgroße Charaktere treffen, zahlreiche Feinde bekämpfen und sich zum ultimativen Zombie-Töter hocharbeiten.

In Deutschland geschnitten

In Deutschland gibt es eine Besonderheit. Denn hierzulande wird „Dead Island 2“ geschnitten auf den Markt gebracht. Die Einschränkungen halten sich in Grenzen: So wird es in der USK-Fassung nicht möglich sein, mit den Leichen besiegter Gegner zu interagieren und diese zu zerstückeln.

Auch auf die internationale Fassung hat das einen Einfluss: Spielen Besitzer mit Inhabern der USK-Version zusammen, erhalten sie bei einer gemeinsamen Session den Hinweis, dass die Einschränkungen temporär auch für sie gelten.

„Dead Island 2“ wird am 21. April 2023 für PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Nachfolgend ist der Launch-Trailer eingebettet.

