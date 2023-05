Modern Warfare 2: Neue Karte „Alboran Hatchery“ im neuen Trailer

Passend zum morgigen Start der "Season 4 Reloaded" in "Call of Duty: Modern Warfare 2" haben Activision und Infinity Ward einen Trailer zu der neuen Karte "Alboran Hatchery" veröffentlicht.

Am morgigen Abend wird das Midseason-Update für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ unter dem Namen „Season 3 Reloaded“ an den Start gehen. Damit wir bereits einen Eindruck von der neuesten Multiplayer-Karte „Alboran Hatchery“ erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen kurzen Trailer bereitgestellt.

Eine neue 6v6-Karte

Auf „Alboran Hatchery“ erwartet die Spieler große Deckungen, die auch zum Schleichen einladen. Alternativ kann man auch vertikal in Aktion treten und von oben die Umgebung überblicken. Wenn ihr einen vollständigen taktischen Breakdown zur neuen Karte haben möchtet, solltet ihr auf der offiziellen Seite vorbeischauen.

Darüber hinaus wird das morgige Update eine SpecOps-Karte, eine neue DMZ-Erfahrung sowie zwei vollautomatische Handfeuerwaffen beinhalten. Dementspechend könnt ihr euch die FTAC Siege sowie die GS Magma freischalten. In der dritten Raid-Episode folgt man Price, Farah und Alex, die sich auf der Suche nach Hadir und einem verschwundenen Sprengkopf befinden.

Abgerundet wird das Paket von zwei neuen Multiplayer-Spielmodi. Einerseits kann man Giant Infection auf größeren Battle Maps erleben und andererseits in 3v3 Faceoff Team Deathmatch sowie Kill Confirmed auf Gunfight Maps spielen. Für „Warzone 2.0“ werden auch Ranglistenspiele eingeführt. Allerdings werden diese zunächst ausschließlich in einer Beta-Version verfügbar sein.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist seit November letzten Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich.

