Modern Warfare 2 & Warzone 2: Season 3 „Reloaded“ vorgestellt – Termin und Details

„Call of Duty Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ starten in die Season 3 „Reloaded“. Und bevor es am 10. Mai 2023 mit dem Mid-Season-Update losgeht, wurden auf der offiziellen Webseite der „Call of Duty“-Reihe alle relevanten Informationen zu den neuen Inhalten geteilt.

So wird das Update unter anderem eine neue Special-Ops-Karte namens „Raid Episode 03“, eine neue DMZ-Erfahrung und zwei vollautomatische Handfeuerwaffen (FTAC Siege und GS Magna) mit sich bringen sowie in „Warzone 2.0“ Ranked Play einführen.

„Raid Episode 03“ folgt Price, Farah und Alex auf der Suche nach Hadir und einem verschwundenen Sprengkopf durch alte Eisenbahntunnel und elektrisch aufgeladene Gewässer in einer sowjetischen Basis.

„Alboran Hatchery“ ist wiederum eine mittelgroße Core-6v6-Multiplayer-Karte, die auf einer abgelegenen, windgepeitschten Anlage unterhalb von Windkraftanlagen angesiedelt ist.

Zu den neuen Multiplayer-Modi, die mit dem neuen Season-Update eingeführt werden, gehören Giant Infection, der auf größeren Battle Maps spielbar sein wird, und 3v3 Faceoff, bei dem die Spieler ihre eigenen Loadouts verwenden und Modi wie Team Deathmatch und Kill Confirmed auf Gunfight Maps spielen können.

Perk-Pakete und Ranked Play

In „Warzone 2“ werden wiederum voreingestellte Perk-Pakete in Vorratskisten und an Kaufstationen eingeführt. Sie sollen wichtige passive Vorteile für „Warzone“-Operatoren bieten, die ihren Loadout-Drop noch nicht in Anspruch genommen haben. Hinzu kommen die „Deployable Buy Station“ und das „Gulag Entry Kit“, wobei letzteres Spielern eine zweite Chance geben soll, sich nach einem Ableben zurück ins Spiel zu kämpfen.

DMZ-Spieler profitieren laut Activision von neuen Belohnungen, sobald sie einen von mehreren Eingängen zu einer neuen unterirdischen Einrichtung namens Koschei-Komplex finden.

Zudem wird „Warzone Ranked Play“ zunächst als Beta eingeführt und kompetitive Einstellungen, ein progressives Rangsystem und saisonale Belohnungen bieten.

Ergänzend gesellt sich der Basketball-Star Kevin Durant dem Spiel als offizieller Operator hinzu. Er wird in einem speziellen, zeitlich begrenzten Store-Bundle erhältlich ist.

Durch die komplette Ankündigung von Activision mit allen Informationen zum neuen Season-Update für „Call of Duty Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ könnt ihr euch auf der offiziellen Seite der Reihe wühlen.

Während die Seasons voranschreiten, steht fest, dass auch in diesem Jahr wieder ein neuer „Call of Duty“-Titel auf den Markt kommen wird und die Seasons von vorne beginnen. Activision sprach jüngst von einer Premium-Veröffentlichung.

