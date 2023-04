Modern Warfare 2 & Warzone 2.0: Infinity Ward hat die Inhalte der dritten Season enthüllt

Zu dem bevorstehenden Start der dritten Season hat Infinity Ward die zahlreichen Inhalte enthüllt, die die Spieler in "Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Call of Duty: Warzone 2.0" erwarten können.

In der kommenden Woche wird die dritte Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2.0“ an den Start gehen. Die zuständigen Entwickler von Infinity Ward haben die Inhalte vorgestellt, die die Spieler in der neuen Season erleben können.

Neue Modi, Karten, Operator und mehr

Unter anderem kehrt der 2v2-Gunfight-Modus zurück. Dafür werden mit „Alley“, „Blacksite“, „Shipment“ und „Exhibit“ auch vier spezielle Karten ins Spiel gebracht. Darüber hinaus werden in der neuen Season insgesamt fünf neue Mehrspieler-Karten angeboten. „Pelayo’s Lighthouse“ und „Black Gold“ werden als Core-Karten veröffentlicht, während „Rohan Oilfields“ und „Sattig Cave Complex“ als Battle-Karten erscheinen werden. Die fünfte Karte wurde noch nicht offiziell enthüllt.

Mit Alejandro und Valeria führt Infinity Ward auch zwei neue Operator ein, die bereits in der Kampagne zu den Fanlieblingen gehörten. Mit dem FJX Imperium-Scharfschützengewehr und dem Cronen Squall-Kampfgewehr werden zwei neue Waffen eingeführt. Aufgeputscht sowie Bodenkrieg Infiziert sind die neuen zeitlich begrenzten Spielmodi, während auch eine neue SpecOps-Mission hinzugefügt wird.

In „Warzone 2.0“ wird „Blacksite“ als neuer Gulag für Al Mazrah eingefügt. Fortan kann man Wiederbelebung auch auf Al Mazrah spielen, wobei auch neue Plünderung-Modi geboten werden. Spielerisch wird Infinity Ward auch einige Änderungen bieten, die unter anderem Wiedereinstiegsdrohnen und absetzbare Kaufstationen umfassen. Der Ranglistenmodus soll voraussichtlich in der Mitte der Season in „Warzone 2.0“ eröffnet werden.

Abschließend verpasst man auch den DMZ-Modus neue Funktionen. Darunter finden sich ein neues Tauschhandel-System sowie eine Werkbank, an der man Aufsätze an Contraband-Waffen auf- bzw. absetzen kann. Eine neue Fraktion, neue Bosse sowie Missionen werden ebenfalls geboten.

Die neue Season wird am kommenden Mittwoch den 12. April 2023 beginnen. Hier sind noch ein paar neue Trailer, die einen Blick auf die neuen Multiplayer-Inhalte sowie Operator gewähren.

