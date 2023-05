Towers of Aghasba: Erscheint im Sommer 2024 für PS5 – Trailer

Mit seiner Optik erinnert „Towers of Aghasba“ an eine Mischung aus „Horizon“ und „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Zwischen all den Neuheiten im PlayStation Showcase gab es auch einen Ankündigungstrailer zu „Towers of Aghasba“ zu sehen. Dabei handelt es sich um den Debüt-Titel von Dreamlit inc., das 2020 gegründet wurde.

Das Entwicklerteam von Dreamlit inc. hatte dabei die Vision von einem Open World Abenteuer, in dem wir selbst die Städte und Umgebung formen können. Was das bedeutet, erklären wir euch im folgenden Artikel.

Bewahrt die Balance zwischen Zivilisation und Ökosystem

Wir kehren als junger Baumeister in unser Heimatland Aghasba zurück und bauen die Zivilisation unseres Stammes wieder auf. Doch die Götter heißen die Rückkehr der Menschen nicht gut.

Um die Götter zu besänftigen, müssen wir beim Bau darauf achten, eine Balance aus dem Wachstum der Zivilisation und dem Erhalt des Ökosystems zu schaffen. Die Dynamik soll „Towers of Aghasba“ von anderen Spielen aus dem Genre abheben.

Die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt stellt die Ressourcen, die wir für den Aufbau der Zivilisation benötigen. Damit können wir Dörfer und Siedlungen bauen, die wiederum ihre eigenen Gegenstände, Werkzeuge und Gebäude bieten.

Das Entwicklerteam hebt außerdem die surreale Atmosphäre und die originelle Geschichte des Spiels hervor. „Towers of Aghasba“ bietet eine mysteriöse und weitläufige Welt, die voller Geheimnisse steckt. Dabei soll sich die Inselwelt ständig verändern und von seltsamen Tieren bevölkert sein.

Der passende Trailer zum Spiel erinnert von der Optik an die „Horizon“-Titel, wohingegen die Bauchmechanik und die offene Welt an „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ erinnern. Wir dürfen gespannt sein, was für ein Spiel uns mit „Towers of Aghasba“ erwartet.

„Towers of Aghasba“ soll im Sommer 2023 für PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen. In der kommenden Zeit sollen weitere Informationen zum Spiel folgen, von denen wir euch berichten werden.

