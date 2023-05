Warhammer Age of Sigmar – Realms of Ruin: Fantasy-Strategiespiel für Konsolen und PC angekündigt

Warhammer Age of Sigmar - Realms of Ruin:

Freunde der Echtzeitstrategie können sich freuen! Frontier Developments hat mit "Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruins" ein neues Schlachtenbrett angekündigt.

In den Abendstunden hat Frontier Developments das Echtzeit-Strategiespiel „Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin“ für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC angekündigt. Einen offiziellen Erscheinungstermin nannte man zwar nicht, aber dafür hat man die Registrierungen für eine kommende Beta-Phase eröffnet.

Fantasy-Schlachten mit packender Handlung

Die Spieler werden in die Rolle eines Kriegsfürsten schlüpfen, der vier einzigartige Fraktionen um die Vorherrschaft im wilden Reich von Ghur anführt. In einer mitreißenden Geschichte werdet ihr das wilde Reich der Bestien zähmen und die Natur von Krieg und Überleben erleben. Unter den Fraktionen finden sich im Übrigen die Sturmgeschmiedete Ewige und die Orruk-Moorpirscha wieder.

Des Weiteren haben die Entwickler bestätigt, dass man eine packende Handlung mit unerwarteten Wendungen erwarten kann, die in Zusammenarbeit mit Gavin Thorpe, dem Autoren der Black Library, entstanden ist. Darüber hinaus soll die Welt von „Age of Sigmar“ großartige Animationen und eine hochmoderne Grafik erhalten.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Stürzt euch in eine abwechslungsreiche Auswahl von Missionstypen und Modi. Versammelt eine Armee aus Einheiten, die direkt von Modellen aus Age of Sigmar inspiriert wurden, jede mit eigenen taktischen Stärken und Schwächen. Rekrutiert eure Truppen aus einer Vielzahl verschiedener Einheiten von schnellen, geflügelten Spähern über gewaltige Monster bis hin zu mystischen Zauberern und mächtigen Helden.“

Spielerisch wird man wichtige arkane Leitungen auf einem sich ständig verändernden Schlachtfeld sichern, um sich Ressourcen zu ergattern. Außerdem solltet ihr eure Verteidigung stärken, neue Kräfte sammeln und den Sieg erringen. In dynamischen Technologiebäumen könnt ihr eure Truppen verbessern und spezialisieren.

Selbstverständlich wird es auch plattformübergreifende Online-Mehrspielermodi geben, sodass man sich sowohl in ungewerteten alas auch gewerteten Spielen beweisen kann. Hier ist zumindest der erste Trailer zu „Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin“:

