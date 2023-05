Activision x Microsoft: Die Berufung in UK wird früher verhandelt, als von der CMA erhofft

Während neben der Europäischen Union in den vergangenen Wochen weitere Länder wie China oder Südkorea der knapp 69 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme zustimmten, entschloss sich die britische CMA dazu, die geplante Fusion zwischen Microsoft und Activision Blizzard zu blockieren.

Schnell machte der Software-Riese aus dem US-amerikanischen Redmond klar, dass die Verantwortlichen diese Entscheidung nicht akzeptieren und folgerichtig in Berufung gehen werden. Wie das britische Competition Appeal Tribunal (kurz: CAT) bestätigte, findet die entsprechende Verhandlung in den Wochen um den 24. und den 31. Juli 2023 statt.

Während Microsoft in den letzten Wochen darauf pochte, die Berufung so schnell wie möglich zu verhandeln, soll es der CMA darum gegangen sein, Zeit zu gewinnen, um sich akribisch auf die Verhandlung vorzubereiten und weitere Fakten zu sammeln.

Entscheidung in wenigen Tagen?

Wie der verantwortliche Richter Marcus Smith in einem Statement ausführte, geht er laut eigenen Angaben nicht davon aus, dass die vollen zehn Tage benötigt werden, um eine Entscheidung zu treffen. „Die Anhörung zum Inhalt dieses Antrags wird in den zwei Wochen ab dem 24. Juli stattfinden, also in den Wochen ab dem 24. und 31. Juli“, so Smith.

„Ich gehe nicht davon aus, dass es die gesamten zehn Tage dauern wird, aber ich möchte, dass sich die Parteien lieber für längere als für kürzere mündliche Stellungnahmen entscheiden. Das scheint mir ein Übermaß zu sein, das wir uns leisten können“, führte der verantwortliche Richter aus.

Und weiter: „Es besteht eine Tendenz – und sie wird eher vom Tribunal als von den Parteien vorangetrieben – die Einreichungen kürzer zu halten, als es vielleicht angemessen wäre. In diesem Fall möchte ich das Gegenteil erreichen. Ich möchte, dass die Parteien verstehen, dass wir ihnen jede Gelegenheit geben möchten, die Schwierigkeiten dieses Falls in mündlichen Darlegungen zu erläutern, und dass wir uns dafür die Zeit nehmen möchten.“

