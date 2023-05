PS Plus Juni 2023: Essential-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt

Heute ist der letzte Mai-Tag. Passend dazu hat Sony die PS Plus Essential-Spiele für den bevorstehenden Juni enthüllt. Einmal mehr können sich Spieler auf mehrere Games einstellen, die sie ohne Zusatzkosten in ihre persönliche Bibliothek packen können.

Im Juni bei PS Plus Essential mit dabei sind demnach „NBA 2K23“, „Jurassic World Evolution 2“ und „Trek to Yomi“. Nachfolgend haben wir die üblichen Eckdaten zu den genannten Spielen zusammengefasst.

PS Plus Essential im Juni 2023

NBA 2K23 – PS4, PS5

Veröffentlichung im September 2022

Metascore: 78

User-Score: 4.5

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Jurassic World Evolution 2 – PS4, PS5

Veröffentlichung im November 2021

Metascore: 78

User-Score: 7.0

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Trek to Yomi – PS4, PS5

Veröffentlichung im Mai 2022

Metascore: 69

User-Score: 6.8

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Sobald die Essential-Spiele in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie mit einer laufenden PS Plus-Mitgliedschaft dauerhaft genutzt werden. Die Freischaltung erfolgt am Dienstag, 6. Juni 2023 gegen 11 Uhr.

In der Zwischenzeit können weiterhin die PS Plus-Spiele geladen werden, sie Sony für den heute endenden Mai 2023 bereitgestellt hat. Um welche Games es sich dabei handelt, ist in dieser Meldung zusammengefasst.

PS Plus Extra und Premium im Juni 2023

Nur bei den Essential-Spielen wird es im Juni nicht bleiben. Ebenfalls werden die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium gefüllt. Abonnenten der höherpreisigen Stufen müssen sich allerdings etwas mehr in Geduld üben.

So werden die Neuzugänge für Extra und Premium voraussichtlich am 14. Juni 2023 gegen 17:30 Uhr angekündigt, bevor es am Vormittag des 20. Juni 2023 zu deren Freischaltung kommt.

Im Juni 2023 werden allerdings auch Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium herausgenommen. Auf welche Games Spieler ab dem 20. Juni 2023 verzichten müssen, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung.

PlayStation Plus im Juli 2023

Weiter geht es mit PlayStation Plus im Juli. Aufgrund der verlässlichen Struktur können die Termine vorhergesagt werden. Essential-Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den zwei Wochen danach sind die Extra- und Premium-Spiele an der Reihe.

Die mutmaßlichen Termine für Juli:

Essential-Ankündigung am 28. Juni 2023 um 17:30 Uhr

Essential-Freischaltung am 4. Juli 2023 um 11 Uhr

Extra/Premium-Ankündigung am 12. Juli 2023 um 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung am 18. Juli 2023 (Vormittag)

PlayStation Plus lässt sich in drei Stufen abonnieren, die 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) und 119,99 Euro (Premium) pro Jahr kosten. Welche Bestandteile die einzelnen Stufen zu bieten haben, ist auf der offiziellen Webseite von PlayStation Plus zusammengefasst.

