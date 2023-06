Immortals of Aveum: Magie-Shooter für das Summer Game Fest 2023 bestätigt

In Zusammenarbeit mit dem US-Publisher Electronic Arts arbeiten die Entwickler der Ascendant Studios am magischen Shooter „Immortals of Aveum“, der nächsten Monat für die Konsolen und den PC erscheint.

Wie das Studio andeutete, dürfen wir uns kurz vor dem Release über weitere Details und Eindrücke zu „Immortals of Aveum“ freuen. Demnach werden die Macher der Ascendant Studios im Rahmen des Summer Game Fest am Donnerstag dieser Woche mit von der Partie sein und den etwas anderen Shooter im Gepäck haben.

Worauf wir uns im Detail freuen dürfen, wurde leider nicht verraten. Naheliegend dürften allerdings ein neuer Trailer oder frisches Gameplay-Material sein. Auch über eine mögliche Demo wird spekuliert. Mehr erfahren wir am Donnerstag Abend.

Frischer Wind im Shooter-Genre

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Ascendant mit „Immortals of Aveum“ für spielerisch frischen Wind im Shooter-Genre sorgen. Unser Weg führt in ein Fantasy-Universum, das von Magie erfüllt und von Konflikten zerrüttet ist. In dieser Welt, die kurz vor dem Abgrund steht, übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Jak, der sich einem Orden von Elite-Kampfmagiern angeschlossen hat.

Dank der damit verbundenen Ausbildung ist Jak in der Lage, die Magiefarben Blau, Grün und Rot zu mächtigen Kettenangriffen zu verbinden und mit seinen Kräften die Legionen des Bösen zu dezimieren. Gegen seinen Willen wird Jak in den endlosen Krieg der Menschheit über die Kontrolle der Magie gezogen und sieht sich dabei mit mächtigen Widersachern konfrontiert.

Wie es in der offiziellen Ankündigung von „Immortals of Aveum“ hieß, werden die magischen Fähigkeiten von Jak dafür sorgen, dass sich der Shooter spielerisch angenehm von seinen Genrekollegen abhebt. Zudem wird eine moderne Geschichte versprochen, „die eine atemberaubenden Fantasy-Kulisse mit rasanter Action und zauberbasierten Kämpfen kombiniert.“

„Immortals of Aveum“ wird am 20. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

More #ImmortalsOfAveum coming your way, battlemages! 🧙💥 Tune in Thursday: https://t.co/Aczkoi9JXR — Immortals of Aveum (@ImmortalsAveum) June 5, 2023

