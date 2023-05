Immortals of Aveum: Fantasy-Shooter im neuen Gameplay-Trailer

Immortals of Aveum:

Der ewige Krieg um die Kontrolle der Magie wird in wenigen Monaten mit "Immortals of Aveum" fortgeführt. Ein frischer Gameplay-Trailer präsentiert uns den actionreichen Shooter.

Im vergangenen Monat überraschten Electronic Arts und Ascendant Studios mit der Enthüllung ihres magischen Shooters „Immortals of Aveum“. Den gestrigen PlayStation Showcase nutzten die Unternehmen, um einen neuen Gameplay-Trailer zu präsentieren, in dem wir einen weiteren Einblick in den Ewigen Krieg erhalten.

Der Kampf mit der Magie

Schließlich treffen in „Immortals of Aveum“ Jak und der Orden der Unsterblichen sowie Sandrakk, der Kriegsherr von Rasharn und seine Legion böser Kampfmagier aufeinander. Ihr werdet die drei Magiefarben Blau, Grün und Rot meistern, Kettenangriffe ausführen und die feindlichen Legionen in ihre Schranken weisen.

Jak wurde aufgrund seiner spät manifestierten magischen Fähigkeiten zum Orden der Unsterblichen rekrutiert und gegen seinen Willen in den endlosen Krieg der Menschheit über die Kontrolle der Magie verwickelt. Währenddessen sollt ihr die Vergangenheit von Aveum aufdecken.

Die Entwickler möchten einen filmreifen, packenden Shooter in einer Fantasy-Welt auf den Bildschirm zaubern, der schnelle und flüssige Kämpfe mit einer epischen Geschichte verbindet. Zudem hatten die Verantwortlichen bereits verraten, dass sie sich einige namhafte Shooter-Marken wie „DOOM“ und „BioShock“ zum Vorbild genommen haben.

„Immortals of Aveum“ wird bereits am 20. Juli 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Weitere Meldungen zu dem Shooter kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

