UK-Charts: Final Fantasy XVI muss sich geschlagen geben

Die neusten Spielecharts aus Großbritannien sind da. In der vergangenen Woche musste "Final Fantasy XVI" den ersten Platz wieder räumen. Spitzenreiter wurde erneut ein beliebter Switch-Blockbuster. Ähnlich dürften die Spiele in Deutschland positioniert sein.

In den britischen Spielecharts der Vorwoche gibt es einen Spitzenreiter, der seit dem Launch vor acht Wochen ganze sechsmal auf diesem Platz verweilen konnte. Der Switch-Blockbuster „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ holte sich die Krone zurück, nachdem in der Woche zuvor der PS5-Exklusivtitel „Final Fantasy XVI“ diesen Rang beanspruchen konnte.

Der zuletzt genannte Square Enix-Titel fiel in der neuen Woche auf den zweiten Platz zurück, nachdem die Verkaufszahlen im Wochenvergleich um 78 Prozent nach unten gingen. Hierbei ist zu beachten, dass Square Enix digitale Daten einfließen ließ, Nintendo aber nicht. In der vergangenen Woche wurden mehr als 56 Prozent der Verkäufe von „Final Fantasy XVI“ über das PlayStation Network getätigt.

Auch Neuzugänge gab es in der vergangenen Woche. „AEW: Fight Forever“, ein neues Wrestling-Spiel des Entwicklers Yukes, konnte auf dem dritten Platz einsteigen. Die Launch-Zahlen lagen in Großbritannien etwa 40 Prozent unter denen von „WWE 2K23“, das im März veröffentlicht wurde. Überraschend ist das nicht, da die „WWE“-Marke im Videospielbereich bekannter und zugkräftiger ist.

Story of Seasons: A Wonderful Life dominiert auf der Switch

Zweiter Neueinsteiger der vergangenen Woche ist „Story of Seasons: A Wonderful Life“, das auf dem siebten Platz landete. Es ist ein Remake des „Harvest Moon“-Spiels aus dem Jahr 2003, das ursprünglich für den Nintendo GameCube veröffentlicht wurde. Die meisten Abnehmer fand die Neuentwicklung auf der Switch, wo 89 Prozent der Käufe getätigt wurden. Es folgen die PS5 mit neun Prozent und die Xbox-Konsolen mit zwei Prozent. Digitale Daten flossen nicht mit ein.

Ebenfalls bemerkenswert: „Crash Team Rumble“, das in der vergangenen Woche auf Platz 15 einstieg, fiel nach einem Verkaufsrückgang von 53 Prozent auf Platz 32.

UK-Charts der Vorwoche in der Übersicht:

(2) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (1) Final Fantasy 16 (Neu) AEW: Fight Forever (6) God of War Ragnarök (7) Mario Kart 8: Deluxe (10) FIFA 23 (Neu) Story of Seasons: A Wonderful Life (9) Hogwarts Legacy (4) Call of Duty: Modern Warfare 2 (3) Sonic Origins Plus

Für Deutschland liegen noch keine vergleichbaren Spielecharts vor. Allerdings sind die Märkte recht ähnlich, sodass die Rangliste im Großen und Ganzen erahnen lässt, welche Spiele in Deutschland in der vergangenen Woche hoch im Kurs standen.

