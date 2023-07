Battlefield 2042: Baldiges Ingame-Event führt 24v24-Modus ein

In wenigen Tagen startet in EAs Online-Shooter das Event "Die Arkangel-Direktive". Hiermit kommt ein 24v24-Modus hinzu, in dem ihr rotierende Ziele einnehmen müsst.

Gestern hat Electronic Arts einen neuen Trailer zu „Battlefield 2042“ hochgeladen. Hier wird ein neues Ingame-Event vorgestellt, das frischen Wind in die aktuell laufende Season bringt. Ab dem 11. Juli habt ihr genau zwei Wochen Zeit zum Spielen.

Es nennt sich „Die Arkangel-Direktive“ und führt den Modus „Kontrolle“ ein. Die Spieler bekommen eine kompakte Spielerfahrung geboten, in der 48 Spieler in zwei gleich großen Teams aufeinandertreffen. Zu den Schlachtfeldern gehören die neulich eingeführte Map Reclaimed sowie Orbital und Valparaiso.

Eure Aufgabe: Sich wechselnde Ziele erobern und möglichst lange halten. Um das zu schaffen, müsst ihr euch intensiven Gefechten stellen. Dabei könnt ihr euch Aufstiegspunkte verdienen, um Fahrzeuge zu ergattern. Im Laufe des Matches kommen immer weniger Ziele hinzu, bis ihr schließlich im Zentrum der Karte einen epische Kampf erlebt.

Was ihr beachten solltet? Kommuniziert am besten per Headset mit euren Squad-Mitgliedern, um gemeinsame Angriffe auszuüben. Achtet zudem darauf, wo eure Ziele spawnen, die einem festen Muster folgen. Generell solltet ihr nicht zu sehr auf Kills fokussiert sein, sondern auf die Ziele. Dadurch sammelt ihr Telemetriedaten, was euer Endergebnis bestimmt.

Mehrere Belohnungen in Aussicht

Spielt ihr fleißig, könnt ihr mehrere exklusive Belohnungen freischalten. Dazu zählen in der ersten Woche folgende Dinge:

Seltener Hintergrund „Paradigm Shift“

Epischer Talisman „Final Sleep“

Epischer Waffen-Skin „Force Fusion“

Und in der zweiten Woche diese Gegenstände:

Seltener Hintergrund „Expendable“

Epische Kopfbedeckung „Interneural“

Epischer Waffen-Skin „Binary Charge“

Drei neue Bundles sind ebenfalls geplant. Schaut also bei Gelegenheit mal im Store vorbei.

„Battlefield 2042“ ist für PlayStation, Xbox und PC erhältlich. Schaut euch zum Schluss den anfangs erwähnten Trailer an, den EA filmreif inszeniert hat.

