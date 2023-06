Battlefield 2042: Season 6 bestätigt – DICE ist mit dem Shooter noch lange nicht fertig

Unter dem Namen „New Dawn“ startet am heutigen Mittwoch die fünfte Season des Multiplayer-Shooters „Battlefield 2042“, die einen Schwung neuer Inhalte mit sich bringt.

Passend dazu meldete sich via Twitter Community-Manager Kevin Johnson zu Wort und wies darauf hin, dass DICE mit „Battlefield 2042“ aller Rückschläge zum Trotz noch lange nicht fertig ist. Des Weiteren nutzte der Community Manager die Gelegenheit, um die laufenden Arbeiten an der nächsten und somit sechsten Season zu bestätigen.

Da der Fokus erst einmal auf „New Dawn“ liegt, lassen konkrete Details zur sechsten Season allerdings noch auf sich warten.

„Wir sind noch nicht fertig. Die sechste Season ist unterwegs. Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt“, so Johnson. „Im Moment liegt der Fokus darauf, mit Season 5: New Dawn eine weitere solide Season abzuliefern.“

Zu den interessantesten neuen Inhalten, die mit der fünften Season den Weg in „Battlefield 2042“ finden, gehört die „Zurückerobert“ genannte Karte. Die neue Map entführt euch nach Tschechien und bietet Feuergefechte in einer verlassenen Fabrik, die zu großen Teilen von der Natur zurückerobert wurde.

Im weiteren Verlauf der fünften Season wird zudem eine überarbeitete Version von „Sanduhr“ folgen, die laut Entwicklerangaben kompakter ausfallen wird als das Original und mehr Deckungsoptionen bietet. Neue Waffen werden im Zuge der aktuellen Season natürlich ebenfalls geboten.

Mit von der Partie sind das „XCE-Bar-Kammerverschlussgewehr“, das „GEW-46-Sturmgewehr“ und die an die legendäre Desert Eagle angelehnte „BFP.50“. Alle weiteren Details zu den gebotenen beziehungsweise geplanten Inhalten der „New Dawn“-Season haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

We’re not done yet.#Battlefield 2042 Season 6 is underway with more details at a later time.

Right now, the focus is on delivering another solid season with Season 5: New Dawn.

In case you missed it, S5 launches this Wednesday – June 7th! 👏https://t.co/iHjXxzHq6Z pic.twitter.com/mKrKoCjNwn

— Kevin Johnson (@T0TALfps) June 5, 2023