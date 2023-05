Battlefield 2042: Season 5 vorgestellt und Elite Edition verfügbar

"Battlefield 2042" geht in die fünfte Runde.

Season 5 steht bereit! Electronic Arts lud vor etwa einer Stunde den Gameplay Trailer zur kommenden „Battlefield 2042“-Season hoch. Sie nennt sich New Dawn und führt wie erwartet mehrere neue Inhalte ein. Am 6. Juni dürft ihr euch reinstürzen.

Neue Map, Waffen und Granaten

Darunter steckt auch eine neue Map, die euch nach Tschechien führt. Der Name: „Zurückerobert„. Hier kämpft ihr in einer verlassenen Fabrik, die von der Natur wieder eingenommen wurde. So erklärt sich die Bezeichnung.

Abgesehen von der neuen Map bekommt noch eine bestehende Karte eine Neugestaltung. Diesmal ist Sanduhr dran, allerdings erst im Laufe der Season. Ihr könnt schon mal mit einer kompakteren Umgebung und mehr Deckungsoptionen rechnen.

Neue Waffen sind ebenfalls dabei:

XCE-Bar-Kammerverschlussgewehr: Diese Sniper hat ordentlich Schusskraft und ist sehr präzise. Dafür ist die Feuerrate niedrig. Bringt also gutes Aim mit! GEW-46-Sturmgewehr: Eine Variante der deutschen G36, die als sehr präzise beschrieben wird. BFP .50: Eine Handkanone, die an die Deasert Eagle angelehnt ist. Dank Scharfschützen-Muni teilt ihr mächtigen Schaden aus. Vorausgesetzt, ihr kommt mit dem Rückstoß klar.

Als Nächstes haben wir drei neue Granaten. Die Springgranate fliegt vor der Explosion in die Luft, weshalb ihr damit feindliche Infanterie bekämpfen könnt. Dann gibt es die AT-Granate, die ihr auf Fahrzeuge wirft und sofort hoch geht. Letzter Neuzugang sind die Mini-Granaten, von denen ihr gleich drei Stück habt.

Neben neuen Inhalten kommen auch einige Verbesserungen. Weil viele Spieler es sich gewünscht haben, hat das Entwicklerteam die Squads verbessert. So könnt ihr eigene Squads gründen, anderen beitreten und/oder das Kommando weitergeben.

Die Vault-Waffen werden ebenfalls überarbeitet. Mehrere Modifikationen stehen hier auf dem Plan. Darüber hinaus ist noch ein Ingame-Event zu erwarten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Related Posts

Wie der Leaker bilbil-kun diese Woche erfahren hat, ist ab heute eine Elite Edition verfügbar. Sie kostet euch 99,99 Euro. Für diesen Betrag erlangt ihr die freischaltbaren Inhalte aus den vergangenen vier Seasons. Sind also über 17 Maps, 35 Waffen und 14 Spezialisten. Obendrauf gibt es noch ein episches Bundle.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren