Need for Speed: Das nächste Level – Stellenausschreibung deutet auf neues Projekt hin

Einer aktuellen Stellenausschreibung zufolge arbeiten die Entwickler von Criterion Games an einem neuen "Need for Speed"-Projekt. Gesucht wird ein World-Artist, der das britische Studio dabei unterstützen soll, die Reihe "auf das nächste Level zu heben".

Arbeitet Criterion Games bereits am nächsten "Need for Speed"?

Nachdem Electronic Arts den bis dato führenden Entwicklern von Ghost Games das Vertrauen entzog, sind mittlerweile wieder die „Burnout“-Macher von Criterion Games für die „Need for Speed“-Reihe verantwortlich.

Dass EA hier den richtigen Schritt unternahm, stellte das Ende 2022 veröffentlichte „Need for Speed: Unbound“ unter Beweis, das sowohl von der Community als auch den Kritikern positiv aufgenommen wurde. Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwickler von Criterion Games bereits mit den Arbeiten am nächsten Ableger der langlebigen Rennspielserie begonnen haben.

Darauf deutet eine aktuelle Stellenausschreibung hin, mit der sich Criterion Games auf die Suche nach einem World-Artist für die „Need for Speed“-Reihe begibt.

Nächster Titel wohl erneut mit Open-World

Wie sich der besagten Stellenausschreibung zum einen entnehmen lässt, soll der World-Artist Criterion Games bei dem Vorhaben unterstützen, „die Need for Speed-Franchise und das Rennspiel-Genre an sich auf die nächste Stufe zu heben“. Zu den weiteren Aufgaben möglicher Interessenten werden die Arbeiten an einer neuen Open-World gehören, „die dem Spieler ein schnelles, viszerales und authentisches Erlebnis bietet.“

Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Criterion Games beziehungsweise Electronic Arts noch aussteht, bliebt abzuwarten, woran das im britischen Guildford ansässige Studio derzeit arbeitet. Denkbar wäre zum einen ein direkter Nachfolger zu „Need for Speed: Unbound“.

Darüber hinaus erreichte uns vor wenigen Tagen das Gerücht, dass sich ein Remake zu „Need for Speed: Most Wanted“ (2005) in Entwicklung befinden könnte. Darauf wies die Schauspielerin Simone Bailly auf Twitter und Instagram hin. In dem entsprechenden Beitrag hieß es: „Das Need for Speed: Most Wanted Remake erscheint im Jahr 2024. Liken und kommentieren Sie, wenn Sie sehen möchten, wie Cross (Dean McKenzie) und seine Partnerin (Simone Bailly) die Meistgesuchten jagen.“

Offiziell bestätigt wurde das Remake zu „Need for Speed: Most Wanted“ bisher allerdings genauso wenig wie ein möglicher Nachfolger zu „Need for Speed: Unbound“.

