Need for Speed Unbound: Update bringt Cops in den Multiplayer

„Need for Speed Unbound“ bekommt am 21. März 2023 mit Volume 2 sein erstes, kostenloses Inhaltsupdate. Die größte Neuerung sind die Verfolgungsjagden in Lakeshore Online, in denen sich Spieler und Spielerinnen Rennen mit den Cops liefern können.

Durch einen Vorsprung kann eine hohe Geldsumme verdient werden. Die Mitstreiter können entweder versuchen, einem die Cops vom Leib zu halten, oder die Fahndungsstufe zu klauen, um selbst an die Belohnungen zu kommen.

Neue Inhalte für Need for Speed Unbound

Mit dem Volume 2-Update kommen noch zahlreiche weitere Inhalte ins Spiel. So wird es beispielsweise neue Wagen wie den Lotus Emira Balmain Edition 2021 geben. Um den Wagen zu erhalten, müssen drei Playlists mit einem Lotus abgeschlossen werden. Mitglieder von EA Play können sich zudem einen Nissan Fairlady ZG 1971 sichern.

Mit Volume 2 werden außerdem folgende Herausforderungen, Events und mehr ins Spiel integriert:

40 neue Tagesherausforderungen

15 neue Herausforderungen

30 Hot Laps-Aktivitäten

4 neue Langstrecken-Events

2 neue Rumble-Events

2 neue Renn-Playlists

Aktualisierungen für vorhandene Playlists

Jeden Tag soll es drei neue Herausforderungen in der Stadt geben, die Erfahrungspunkte und Geld bringen. Daneben wird es zahlreiche kosmetische Gegenstände geben, unter anderem Fahreffekte, Posen und Sticker.

Für den Fahreffekt „Bear Champ“ müsst ihr beispielsweise alle 30 Hot-Laps-Punktzahlen von Rivalen schlagen. Für den „Hey May“-Fahreffekt braucht es hingegen eine Bewertung von 60 Sternen.

Weitere Meldungen zu „Need for Speed Unbound“:

Seid ihr von der ungeduldigen Sorte, könnt ihr mit dem DLC „Schlüssel zur Karte“ schneller Geld verdienen. Der DLC schaltet die Orte für alle 260 Sammelobjekte und 160 Aktivitäten frei. So könnt ihr jederzeit Belohnungen erhalten.

Eine weitere Neuerung ist das Kleidungspaket „Zen & Fury“, das eine Jacke, ein T-Shirt, eine Jogginghose und eine Kappe beinhaltet. Im passenden Trailer gibt es bewegte Bilder zum kommenden Update zu sehen.

