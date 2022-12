Need for Speed Unbound: Social-Play wird ausgebaut – Weitere Details im Januar

Need for Speed Unbound:

Auf Reddit wies Community-Manager Jeff Braddock darauf hin, dass das frisch veröffentlichte Rennspiel "Need for Speed Unbound" langfristig unterstützt werden soll. Los geht mit einer Ausweitung der Social-Play-Features, auf die im nächsten Monat eingegangen wird.

Anfang des Monats veröffentlichten Electronic Arts und die Entwickler von Criterion Games das Rennspiel „Need for Speed Unbound“ unter anderem für die PlayStation 5.

Ergänzend zum Release des Rennspiels sprach Community-Manager Jeff Braddock über die Zukunftspläne von Criterion Games und wies darauf hin, dass sein Studio „Need for Speed“ langfristig unterstützen möchte. Als nächstes planen die Entwickler laut Braddock eine Ausweitung der Social-Play-Features. Näher ins Detail ging Criterions Social-Manager diesbezüglich allerdings noch nicht und verwies stattdessen auf den Ende des nächsten Monats, in dem weitere Informationen enthüllt werden sollen.

„Eine bevorstehende Reihe von Inhaltsaktualisierungen und Erfahrungspaketen nach der Veröffentlichung sowie kostenloser Zugang zu neuen Modi, sozialen Funktionen und Fortschritten für Lakeshore Online“, so Braddock zu den Plänen seines Studios.

„Das erste Update wird sich auf die Erweiterung der Social-Play-Funktionen konzentrieren, und zukünftige Updates werden neue Modi und Funktionen, Autos, Anpassungsinhalte und mehr mit sich bringen.“

Erkundet die Straßen von Lakeshore

„Need for Speed Unbound“ orientiert sich spielerisch bis zu einem gewissen Grad an den letzten Ablegern der beliebten Rennspielserie und bietet euch eine offene Spielwelt in Form der fiktiven Stadt Lakeshore, für die die US-Metropole Chicago Pate stand. Eure Aufgabe besteht unter anderem darin, euch in Straßenrennen zu behaupten und im legendären „The Grand“ den Sieg davonzutragen. Optisch überraschte das Rennspiel im Zuge seiner Ankündigung vor allem mit seinen Cartoon-Effekten.

„In Need for Speed Unbound wird Graffiti zum Leben erweckt durch einen brandneuen, einzigartigen visuellen Stil, der Elemente der freshesten Street-Art mit den realistischsten Wagen in der Geschichte von Need for Speed verbindet. Mit einem nagelneuen Toolkit, das dir Zugriff auf eindrucksvolle Grafik- und Soundeffekte gewährt, kannst du allen deine Fähigkeiten hinter dem Steuer beweisen. Dazu zählt auch die neue Boost-Technik Burst-Nitro, die so abgeht, dass dir schwindelig wird“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Need for Speed: Unbound“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

