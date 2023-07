Need for Speed Most Wanted: Leak deutet mögliches Remake an

Need for Speed Most Wanted:

Eine ehemalige Synchronsprecherin von „Need for Speed: Most Wanted“ hat ein Remake zum ersten Teil der Reihe geleakt. Das Remake soll 2024 erscheinen.

„Most Wanted“ ist tatsächlich am meisten erwartet.

Allem Anschein nach wurde ein mögliches Remake zu „Need for Speed: Most Wanted“ geleakt. Bislang gibt es noch kein offizielles Statement von EA, doch einem mittlerweile gelöschten Tweet zufolge dass das Remake in 2024 erscheinen.

Simone Bailly, die im Original die Partnerin von Sgt. Cross vertont, ist die Übeltäterin und hat das mögliche Remake geleakt.

Need for Speed: Most Wanted könnte Remake in 2024 bekommen

In ihrem Tweet schrieb Bailly, dass User ihren Beitrag liken und kommentieren sollen, wenn sie Cross (Dean McKenzie) und seine Partnerin (Simone Bailly) auf der Jagd nach den Meistgesuchten sehen wollen.

Mittlerweile wurde der Tweet gelöscht, doch aufgrund ihrer Likes zu Antworten von anderen Usern lässt sich der Post noch nachverfolgen. Zudem konnte ein User im resetera-Forum den Tweet sichern. Die Quelle haben wir euch unterhalb des Artikels verlinkt.

Bislang gab es zwei Spiele im „Most Wanted“-Universum. Der erste Teil erschien im Jahr 2005 für PS2, ein weiterer Teil folgte 2012 für PS3. Bailly spielt mit ihrem Leak auf den ersten der beiden Titel an, da sie im Nachfolger nicht mehr vorkam.

„Most Wanted“ wird seinem Namen gerecht und ist unter Fans tatsächlich sehr beliebt. Deshalb würden sich viele User freuen, wenn ein Remake zum ersten Teil erscheinen würde.

Schon 2020 hat „Hot Pursuit“ ein eigenes Remake erhalten. Ein ähnliches Vorgehen könnte nun für „Most Wanted“ erfolgen.

In diesem Titel müssen sich Spieler und Spielerinnen in einer Elite-Rangliste von 15 Rennfahrenden behaupten und ihre Autos übernehmen. Die Polizei sitzt dabei ständig im Nacken und verfolgt die Auto-Fanatiker über weite Teile der Map.

