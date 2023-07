Call of Duty Modern Warfare 2 & Warzone: Launch-Trailer zur in Kürze startenden Season 5

In der nächsten Woche startet die mittlerweile fünfte Season von "Call of Duty: Modern Warfare 2" sowie "Call of Duty: Warzone". Der Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf die neuen Inhalte.

Activision präsentiert uns einen neuen Trailer zu der in der kommenden Woche beginnenden fünften Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“. Mit den Worten „Die Dunkelheit stürzt, die Schatten stehen auf“ stellen die Verantwortlichen eine ominöse Prognose in den Raum.

Die Rückkehr der Spitze der Shadow Company

In der neuen Season dreht sich die Handlung um den Kampf zwischen der Task Force 141 und der Shadow Company. Dabei kehrt auch Philip Graves zurück, der als sekundärer Antagonist in der Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auftauchte. Er übernimmt wieder die Führung der Shadow Company, wobei sogar eine Nachtvariante von Vondel angedeutet wird.

Allerdings ist noch nicht komplett klar, welche Inhalte im Detail in der fünften Season enthalten sein werden. Zumindest scheint man mit „Strike“ eine Klassiker-Karte für den Multiplayer zu liefern.

Die neue Season wird ab dem kommenden Mittwoch, den 2. August 2023 für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Call of Duty: Warzone“ verfügbar sein. Garantiert ist zumindest ein neuer Battle Pass, der wieder einmal 100 neue Stufen und eine Masse an kosmetischen Gegenständen, neuen Waffen und mehr mit sich bringt.

Hier ist der neue Trailer zu der fünften Season:

