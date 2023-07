Modern Warfare 3: Sledgehammer befeuert die Gerüchte um die nahende Enthüllung

Nachdem in dieser Woche das Logo und ein Artwork zu "Call of Duty: Modern Warfare 3" geleakt wurden, nehmen die Gerüchte aktuell weiter Fahrt auf. Dafür verantwortlich sind die Entwickler von Sledgehammer Games selbst.

Nachdem sich in den vergangenen Monaten die Hinweise verdichteten, dass die „Call of Duty: Vanguard“-Macher von Sledgehammer Games an einem direkten Nachfolger zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ aus dem Jahr 2022 arbeiten, sorgte ein Leak in dieser Woche für neuen Gesprächsstoff.

Der besagte Leak zeigte vermeintliches Promomaterial zu „Modern Warfare 3“, auf dem sowohl das Logo des Shooters als auch die beiden Charaktere Captain Price und Ghost zu sehen waren. Während sich Activision bezüglich des Leaks noch vornehm zurückhält, bestätigten die Entwickler von Sledgehammer Games nun indirekt, dass das gezeigte Material echt ist.

Auf Twitter aktualisierte das Studio nämlich sein Logo und tauschte das „E“ in Sledgehammer Games durch die auf die Seite gedrehte römische Zahl Drei aus, die auch in dem geleakten Promomaterial zu sehen ist.

Offizielle Enthüllung im nächsten Monat

Damit dürften bezüglich „Call of Duty: Modern Warfare 3“, das sich bei Sledgehammer Games in Entwicklung befindet, auch die letzten Zweifel aus der Welt geräumt worden sein. Da eine offizielle Ankündigung des Shooters noch aussteht, bleibt allerdings abzuwarten, wann mit der Enthüllung von „Modern Warfare 3“ zu rechnen ist.

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass die offizielle Präsentation des Shooters im Laufe des Monats August erfolgen wird, während die mittlerweile obligatorischen Multiplayer-Betas in zwei Phasen stattfinden. Die erste Beta soll demnach im Zeitraum zwischen dem 6. und dem 10. Oktober 2023 abgehalten werden. Die zweite vom 12. bis zum 16. Oktober 2023.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge nahm „Modern Warfare 3“ als Premium-DLC zum letztjährigen „Modern Warfare 2“ seinen Anfang und wurde erst im weiteren Verlauf der Entwicklung zu einem vollwertigen Nachfolger.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Ob auch die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One versorgt werden, wurde bisher zwar nicht bestätigt, gilt laut der Gerüchteküche allerdings als wahrscheinlich.

👀 @SHGames has updated their profile imagery to reveal their new studio logo. Their new header confirms the red III of the MWIII logo. #MWIII pic.twitter.com/U2xUBX0yPr — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 25, 2023

