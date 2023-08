Like a Dragon: Trotz Yakuza 6 – Die Rückkehr von Kazuma Kiryu stand von Anfang an fest

In einem Interview sprachen die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios über die kommenden Ableger der "Like a Dragon"-Serie. Wie Serien-Producer Hiroyuki Sakamoto enthüllte, war die Rückkehr von Kazuma Kiryu trotz der Geschehnisse von "Yakuza 6" von Anfang an beschlossene Sache.

"Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" beleuchtet die Geschehnisse nach "Yakuza 6".

Mit dem im November erscheinenden „The Man Who Erased His Name“ und dem für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr vorgesehenen „Infinite Wealth“ befinden sich aktuell gleich zwei neue Ableger der „Like a Dragon“-Reihe in Entwicklung.

In einem von IGN geführten Interview sprach Serien-Producer Hiroyuki Sakamoto über die beiden neuen Projekte und hob dabei vor allem die Rückkehr von Kazuma Kiryu hervor.

Wie Sakamoto enthüllte, plante sein Team von Anfang an, den beliebten Protagonisten der Reihe zurückzubringen. Auch wenn die Geschehnisse von „Yakuza 6: The Song of Life“ (2016) möglicherweise etwas anderes andeuteten.

Wer sich die Frage stellen sollte, wie Kazuma Kiryu sein Leben nach „Yakuza 6“ verbrachte, wird laut Sakamoto in „The Man Who Erased His Name“ ausführlich aufgeklärt.

Ein endgültiger Abschied war nie ein Thema

„Als wir uns von Kazuma Kiryu verabschiedeten, planten wir immer noch, ihn als Dual-Protagonisten in Like a Dragon: Infinite Wealth auftreten zu lassen. Das ist also schon seit geraumer Zeit etwas, worüber wir nachgedacht haben. In Yakuza: Like a Dragon trat Kazuma Kiryu auch irgendwie als Nebencharakter auf, und viele Leute, die Yakuza: Like a Dragon gespielt haben, aber nicht mit den vorherigen Spielen der Serie vertraut sind, fragen sich wahrscheinlich immer noch, wer dieser Charakter ist und welche Rolle er spielt“, so Sakamoto.

Bezüglich „The Man Who Erased His Name“ ergänzte der Produzent: „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wurde sozusagen als Ableger, als Spin-off, konzipiert. Aber was wir damit wirklich bezwecken wollten, war, über die Art des Lebens zu sprechen, das Kazuma vom Ende von Yakuza 6 bis zu den Ereignissen in Infinite Wealth führte. Also, was er im Hintergrund getan hat und was er vorhatte. Das ist das Ziel für dieses gesamte Spiel.“

„Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ folgt nach dem aktuellen Stand der Dinge Anfang 2024.

