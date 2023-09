Ich bin Groot Staffel 2: MCU-Fanliebling endlich wieder bei Disney+ im Rampenlicht – Serienkritik

Das kleine Baum-ähnliche Alien Groot ist wieder da und erlebt in der 2. Staffel seiner eigenen MCU-Serie neue kleine Abenteuer. Ob ihr euch diese ansehen solltet, verraten wir euch in unserer Serienkritik zu "Ich bin Groot" bei Disney+.

Kleiner MCU-Held ganz groß: In den „Guardians of the Galaxy“-Filmen, -Comics und -Games eroberte das kleine Baum-ähnliche Alien zahlreiche Herzen im Sturm, nun kehrt der Fanliebling mit der 2. Staffel seiner eigenen MCU-Serie „Ich bin Groot“ auf Disney+ zurück. Wir durften uns die neuesten Eskapaden des frechen intergalaktischen Helden bereits vor dem offiziellen Start anschauen und verraten euch in unserer Serienkritik, ob sich ein Blick lohnt.

Das Leben des Groot

Falls ihr mit der Reihe, die Nebengeschichten erzählt, die zeitlich zwischen „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ und „Avengers: Infinity War“ spielen, noch nicht vertraut sein solltet, hier die Kurzfassung: Es handelt sich hierbei nicht um eine Serie, sondern vielmehr Kurzfilmsammlungen. Über den Verlauf von mehreren in sich geschlossenen Geschichten begleiten wir Groot und können ersehen, wie sein Leben aussieht, wenn Star-Lord, Rocket & Co. nicht gerade bei ihm sind.

Diesmal erlebt Groot fünf neue Geschichten, die alle eine Laufzeit von drei bis vier Minuten haben. Die komplette 2. Staffel könnt ihr somit also in gut 20 Minuten anschauen, was den neuesten Ableger des Marvel Cinematic Universe zu einer überaus kurzweiligen Angelegenheit macht. Es sind spaßige kleine Häppchen für zwischendurch und das meinen wir in diesem Fall keineswegs abwertend, denn dasselbe traf bereits auf die gute Season 1 zu.

In den fünf Kurzfilmen wird erneut ziemlich viel Abwechslung geboten, denn wir sehen etwa, wie Groot einen Vogel adoptiert, die Vor- und Nachteile einer Nase entdeckt oder einen überraschend aggressiven Schneemann baut. Die Comedy ergibt sich in den kleinen Storys, wie schon in „Guardians of the Galaxy Vol. 2“, aus dem Kontrast zwischen Groots geringer Körpergröße und seinen Taten, denn einmal mehr ist das Alien ziemlich frech unterwegs.

Hierbei denkt Groot auch in der 2. Staffel seiner Kurzfilmsammlung quasi überhaupt nicht über die möglichen Konsequenzen seiner Taten nach. Im Falle des Vogels hatte er beispielsweise wohl nicht daran gedacht, wie viel Arbeit es macht, für ein anderes Lebewesen zu sorgen – vor allem dann, wenn dieses nicht allzu intelligent ist. Selbiges gilt für seine Gier nach einem leckeren Eis, bei dem er ein heilloses Chaos veranstaltet, um die Leckerei zu bekommen.

Weil unser kleiner Protagonist stets so knuffig ausschaut, können wir ihm allerdings nicht wirklich bei all seinen Eskapaden böse sein.

Der Retter des MCU?

Unser Highlight war jedoch die fünfte Kurzgeschichte, in der es einen kleinen Auftritt des Watchers aus der Animationsserie „What If…?“ gibt. Dieser berichtet von einem geheimnisvollen Objekt, das die Rettung für das gesamte Universum sein könnte und Groot sei dazu auserkoren, es an sich zu nehmen. Was der Watcher, der im englischen Original erneut von Jeffrey Wright („The Batman“) gesprochen wird, beobachten muss, ist für ihn jedoch nur schwer zu ertragen.

Wir hatten dafür auf jeden Fall unseren Spaß mit der 2. Staffel von „Ich bin Groot“ und ehrlich gesagt hätten wir gerne noch weitere Kurzgeschichten mit unserem frechen wie knuffigen Protagonisten geschaut. Die Episoden bieten zwar weder die erzählerische noch emotionale Tiefe der anderen MCU-Ableger der „Guardians of the Galaxy“-Reihe, weshalb sie „nur“ kurzweilige Unterhaltung bieten, doch diese ist für ihre gesamte Laufzeit immerhin konstant amüsant.

Darüber hinaus sind die Kurzfilme allesamt wirklich überaus schick anzusehen. Wie bereits bei Season 1 haben sich die Verantwortlichen merklich ins Zeug gelegt, um sowohl Groot, als auch die Wesen, mit denen er interagiert, und die Umgebungen wundervoll detailreich zu gestalten. Hinsichtlich ihrer audiovisuellen Qualität müssen sich Groots neueste Abenteuer keineswegs vor den großen Kinoausflügen der „Guardians“ verstecken.

Wie bereits die vorherigen Geschichten in der 1. Staffel richten sich auch die neuesten „Ich bin Groot“-Kurzfilme insbesondere an all jene MCU-Fans, die noch mehr Zeit in dieser Welt und natürlich mit dem kleinen frechen Alien verbringen wollen. Falls ihr genau das wollt, werdet ihr hier sicherlich gut unterhalten.

Staffel 2 von „Ich bin Groot“ ist ab dem 6. September 2023 exklusiv bei Disney+ verfügbar.