Battlefield 2042: Dark Creations – Season 6 orientiert sich an Halloween

„Die bis dato düsterste und aufregendste Saison von Battlefield 2042“ steht bevor. Das verspricht zumindest Electronic Arts in der Beschreibung des neuen Season-Trailers. Wenige Wochen vor Halloween möchte euch das Entwicklerteam also eine ungewöhnlich finstere Season liefern.

Klaustrophobische Nahkämpfe warten auf euch

Ihr müsst das Unbekannte meistern und euch euren Ängsten stellen. Erlebt dabei eine neue Karte, auf der ihr in „klaustrophobische Nahkämpfe“ verwickelt werdet. Hier kommen neue Waffen und Gadgets zum Einsatz. Wie immer dabei ist natürlich auch ein Battle Pass.

Am kommenden Donnerstag folgt der Gameplay-Trailer. Somit seht ihr bereits in zwei Tagen, was die sechste Season spielerisch zu bieten hat. In genau einer Woche dürft ihr dann selbst zocken. Merkt euch also schon mal den 10. Oktober vor.

EA bestätigte Season Six übrigens schon im Juni. Später war von einem einzigartigem Schlachtfeld „voller dunkler Geheimnisse“ die Rede. Eindrücke davon veranschaulicht der unterhalb eingebundene Trailer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu „Battlefield 2042“:

„Battlefield 2042“ ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Im PlayStation Store ist eine Elite Edition verfügbar, die alle Inhalte der ersten vier Seasons enthält. Zahlen müsst ihr dafür einen Betrag von 99,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren