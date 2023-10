Tekken 8: Release wurde laut Harada aus einem guten Grund auf Anfang 2024 verschoben

Im Sommer wurde bekannt gegeben, dass der Fighting-Titel "Tekken 8" für eine Veröffentlichung im Januar 2024 vorgesehen ist. Wie Director Katsuhiro Harada verriet, entschieden sich die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment aus einen bestimmten Grund gegen einen Release in diesem Jahr.

Mit einem passenden Trailer bestätigte Bandai Namco Entertainment im Rahmen des Opening Night Live-Events zur Gamescom 2023 den Releasetermin von „Tekken 8“ und gab bekannt, dass der ambitionierte Fighting-Titel im Januar 2024 veröffentlicht wird.

In der aktuellen Ausgabe von „Harada’s Bar“ ging der für „Tekken 8“ verantwortliche Director Katsuhiro Harada noch einmal auf den Releasetermin ein und wies darauf hin, dass der neueste Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie bereits 2023 hätte erscheinen können. Allerdings entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, den Release um ein paar Monate nach hinten zu schieben.

Als Grund nannte Harada die Tatsache, dass der ursprünglich angedachte Releasetermin von „Tekken 8“ mit einem anderen Ableger des Genres kollidiert wäre, der am gleichen Tag erscheinen sollte. Einen konkreten Namen nannte der Director nicht. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass sich Harada hier auf „Street Fighter 6“ (Juni 2023) oder „Mortal Kombat 1“ (September 2023) bezog.

Vor allem die Aussage, dass der Release von „Tekken 8“ um ein halbes Jahr verschoben wurde, könnte andeuten, dass in diesem Fall „Street Fighter 6“ gemeint ist.

Entwickler möchten alle Features der PS5 nutzen

Im Sommer sprachen die Entwickler über die von ihnen verfolgten Ziele und wiesen zum einen darauf hin, dass es dem Team darum gehen wird, bei den Arbeiten an „Tekken 8“ alle Features der PlayStation 5 zu nutzen. Neben einer Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde soll zudem eine intelligente Einbindung der exklusiven DualSense-Funktionen geboten werden, mit der die Entwickler eure Spielerfahrung noch einmal intensivieren möchten.

Darüber hinaus wurde für die Arbeiten am Story-Modus dieses Mal ein größerer Teil des zur Verfügung stehenden Budgets reserviert. Dies soll die Autoren und Entwickler in die Lage versetzen, den Story-Modus in einer spannenden Form umzusetzen.

„Da es mindestens 32 Charaktere gibt, hatte ich Schwierigkeiten, sie in meinem Kopf zu verknüpfen, aber Kampfspiele drehen sich alle um den Charme der Charaktere, daher haben wir darauf geachtet, das Beste aus jedem von ihnen herauszuholen“, kommentierte Marketing-Producer Naoya Yasuda das Ganze.

Weitere Meldungen zu Tekken 8:

„Tekken 8“ wird am 26. Januar 2024 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren