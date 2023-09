Tekken 8 angespielt: Die rasanten Kämpfe werden noch hitziger und aggressiver

Während der gamescom 2023 bestätigte Bandai Namco nicht nur den Veröffentlichungstermin seines nächsten Fighting-Games „Tekken 8“ für Ende Januar 2024, wir hatten darüber hinaus die Chance, die PS5-Version des Titels auf der Messe selbst anspielen zu können. Außerdem durften wir anschließend noch mit Michael Murray, dem Tekken Project Producer, ein kleines Interview führen, um mit ihm über einige Neuerungen des Spiels zu sprechen.

Die Familiensaga geht in die nächste Runde

Die Story dreht sich nach dem Ende des Vorgängers diesmal um den Konflikt zwischen Serienurgestein Kazuya und seinem teuflischen Sohn Jin. Versprochen wird von den Machern für diesen Spielmodus nicht weniger als ein bildgewaltiger Showdown, doch Murray konnten wir hierzu nicht allzu viele Details entlocken. Er deutete uns gegenüber jedoch an, dass sich Jins Teufelskräfte weiterentwickelt hätten und er diese nun besser kontrollieren könne.

Er ist dadurch mehr oder weniger der einzige Krieger, der Kazuya noch aufhalten könnte, allerdings soll das Comeback von Jins Mutter Jun Kazama wohl einiges über den Haufen werfen. Sie kehrt nach „Tekken 3“ im achten Teil zurück und wird wieder eine größere Rolle in der Story spielen, doch auch hier ließ sich unser Gesprächspartner nicht in die Karten schauen. Warum sie nun zurückkehrt, soll jedoch eine wichtige Frage innerhalb der Handlung sein.

Von der Story haben wir in Köln allerdings nichts gesehen, weshalb wir dieses Thema an dieser Stelle lieber beenden sollten. Was wir dafür ausgiebig gesehen haben, war der altbewehrte Versus-Modus, in dem wir uns mit allerlei Charakteren austoben konnten. Verfügbar waren neben alten Haudegen wie Hwoarang, Jin, Kazuya oder auch Nina ebenfalls die neue Kämpferin Azucena oder die zuvor bereits erwähnte Rückkehrerin Jun Kazama.

Brachialere Martial Arts-Kämpfe dank Heat

Natürlich haben die Gelegenheit sofort genutzt, um mit Jun ein paar Runden die Fäuste fliegen zu lassen. Schon bei der Charakterauswahl fiel uns auf, wie behutsam die Verantwortlichen ihr altes Design in die Gegenwart gebracht haben. Laut Michael Murray sei es sehr herausfordernd für das Team gewesen, die Figur zurückzubringen, da viele alteingesessene Fans jede Veränderung genau beobachten würden.

Doch nicht nur das Design, das ursprünglich von Mari Shimazaki erschaffen wurde, sei schwierig gewesen, sondern ebenfalls die Erstellung ihrer Moves. Viele ihrer ursprünglichen Angriffsmuster seien im Laufe der Zeit für Asuka Kazama genutzt worden, doch in „Tekken 8“ sollen sich auch Elemente von Jins Kampfstil in Juns Bewegungen wiederfinden lassen. Generell hofft Murray, dass die Spielerinnen und Spieler neugierig werden und mit ihr spielen wollen.

Hinsichtlich des Gameplays bleiben sich die Macher der beliebten Fighting-Gamereihe einmal mehr treu und solltet ihr den Vorgänger gespielt haben, könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, wie sich „Tekken 8“ anfühlt. Es spielt sich einmal mehr wunderbar direkt und kraftvoll, gerade die harten Treffer sind angenehm wuchtig und fühlen sich dementsprechend gut an. Ohne ein Verständnis für die Mechaniken werdet ihr jedoch nicht allzu weit kommen.

Mit dem Heat-System führen die Macher im kommenden Serienteil auch eine brandneue Mechanik ein. Aktiviert wird diese über den Heat-Timer, der sich genau unter der Lebensenergie eures gewählten Charakters befindet. Sobald ihr R1 drückt, erhält eure Spielfigur für zehn Sekunden einen deutlichen Power-Boost und erlaubt es euch, mächtige Moves zu entfesseln.

Laut Michael Murray wollte das Entwicklerteam nach der Einführung der Rage-Mechanik in „Tekken 6“ wieder für etwas frischen Wind sorgen und entschied sich deshalb für das Heat-System. Besonders stolz seien die Macher darauf, dass jeder Charakter einzigartige Heat-Moves einsetzen könne. Kazuya würde beispielsweise seinen Aufwärtshaken deutlich verstärken und könnte so noch gewaltigeren Schaden bei seinem Gegenüber anrichten.

Wie er uns verriet, hätten die Entwickler zunächst lediglich einem kleinen Spielerkreis diese Neuerung gezeigt. Doch mit dem jüngsten Closed Network Test hätten sie „Tekken 8“ einem größeren Publikum zugänglich gemacht und verschiedene Optimierungen vorgenommen, um diese Mechanik zugänglicher zu gestalten. Das Ziel sei es nicht gewesen, nur Pro-Gamern hierdurch Vorteile zu eröffnen, sondern allen Spielern und Spielerinnen der Reihe.

Wie genau die Anpassungen aussehen würden, konnte uns der Tekken Project Producer übrigens noch nicht verraten. Aktuell sei das Team nämlich noch mit dem Feintuning der Mechaniken beschäftigt. Doch in der nächsten spielbaren Version sollen diese Überarbeitungen spürbar sein.

Optisch eindrucksvoller denn je

Ausgehend von unserer Zeit mit der gamescom 2023-Demo können wir euch jedenfalls schon jetzt sagen, dass sich „Tekken 8“ in Aktion absolut fantastisch anfühlt. Wir hatten viele enge Matches, in denen es wirklich hin und her ging und egal ob wir in der Offensive oder Defensive waren, hatten wir immer sehr viel Spaß. Gegenüber dem 7. Teil fühlt sich alles noch einmal deutlich runder, griffiger und feiner an.

Doch nicht nur das Gameplay wurde im Vergleich mit dem Vorgänger verbessert, sondern ebenfalls die Technik. Dank der Power der Unreal Engine 5 erstrahlen die verschiedenen Kämpfer in noch die dagewesener Pracht. Die Details auf den Charaktermodellen sind bei genauerer Betrachtung wirklich beeindruckend und sie sehen in Bewegung schlichtweg hervorragend aus. Abgerundet wird dies durch ein wahres Effektfeuerwerk, wenn in der Arena die Fetzen fliegen.

Fighting-Game-Fans dürfen sich aller Voraussicht nach auf einen fantastischen Start ins kommende Jahr freuen!

Einschätzung: sehr gut Während unserer Zeit auf der gamescom 2023 hat sich "Tekken 8" uns gegenüber von seiner besten Seite präsentiert, denn es punktete vor allem dort, wo es drauf ankommt: Bei den knallharten Kämpfen! Wie wir es von der Reihe gewohnt sind, spielt sich auch deren neuester Teil wunderbar direkt, geschmeidig und schlichtweg fantastisch. Es fühlt sich einmal mehr einfach richtig an, wie die Fäuste und Tritte durch die Arena fliegen. Durch das neue Heat-System kommt zudem eine interessante neue Mechanik ins Spiel, die für etwas frischen Wind und vor allem weitere taktische Möglichkeiten in den Duellen sorgen dürfte. Während unserer Matches auf der Messe ging es dank dieses neuen Spielelements immer wieder hitzig zur Sache und eine bereits verloren geglaubte Runde konnte in den letzten Sekunden doch noch auf dramatische Weise gedreht werden. Durch das neue Heat-System kommt zudem eine interessante neue Mechanik ins Spiel, die für etwas frischen Wind und vor allem weitere taktische Möglichkeiten in den Duellen sorgen dürfte. Während unserer Matches auf der Messe ging es dank dieses neuen Spielelements immer wieder hitzig zur Sache und eine bereits verloren geglaubte Runde konnte in den letzten Sekunden doch noch auf dramatische Weise gedreht werden. Wir konnten zwar nur einen Bruchteil des Spiels selbst sehen, denn neben dem Story-Modus konnten wir auch keinen Blick auf den neu angekündigten Arcade Quest-Modus erhaschen, doch sollte sich der positive Eindruck in diesen Bereichen fortsetzen, erwartet hier alle Freunde krachender wie spielerisch anspruchsvoller Fighting-Games ein echtes Highlight. Wir konnten zwar nur einen Bruchteil des Spiels selbst sehen, denn neben dem Story-Modus konnten wir auch keinen Blick auf den neu angekündigten Arcade Quest-Modus erhaschen, doch sollte sich der positive Eindruck in diesen Bereichen fortsetzen, erwartet hier alle Freunde krachender wie spielerisch anspruchsvoller Fighting-Games ein echtes Highlight.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren