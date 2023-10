Sony: Millionenspende für humanitäre Hilfe in Israel und Gaza

Sony hat zugunsten der laufenden humanitären Hilfsmaßnahmen in Israel und Gaza eine Spende in Höhe von 2 Millionen US-Dollar bestätigt. Die finanzielle Unterstützung wird sowohl an das Japanische Rote Kreuz als auch an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) weitergeleitet.

Sony möchte mit der Spende jenen helfen, die unter dem laufenden Blutvergießen leiden. Das Unternehmen hinter der PS5 plant zudem, weiterhin eng mit den Organisationen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Gelder den Bedürftigsten zugutekommen.

Gleichermaßen verfügen verschiedene Unternehmen der Sony-Gruppe laut der heutigen Ankündigung über vergleichbare Programme und es wurden Wege aufgezeigt, wie Mitarbeiter individuell an Hilfsorganisationen spenden können.

“Sony respektiert und unterstützt die Menschenrechte aller Menschen. Wir lehnen Terrorismus, Gewalt gegen Zivilisten, Hass und andere Handlungen, die das Leben, den Lebensunterhalt und die Würde von Menschen bedrohen, entschieden ab und wünschen uns die Wiederherstellung des Friedens in der Region“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Die aktuelle Eskalation im Nahen Osten wurde von einem massakerartigen Angriff der islamistischen Hamas auf das israelische Territorium ausgelöst und forderte auf beiden Seiten Tausende Opfer, darunter vor allem Zivilisten.

Auch der Entwickler Bohemia Interactive sah sich in den vergangenen Tagen dazu gezwungen, eine Erklärung zum Israel-Gaza-Konflikt abzugeben. Denn der Militär-Shooter “Arma 3” wurde wiederholt für “Fake-News” missbraucht.

„Angesichts der tragischen Ereignisse, die sich derzeit im Nahen Osten abspielen, halten wir es für wichtig, unsere Stellungnahme zur Verwendung von [Arma 3] als Quelle für Fake-News-Filmmaterial noch einmal zu veröffentlichen“, heißt es in der Erklärung.

Weiter betonte der Entwickler: „Es ist für uns entmutigend zu sehen, dass das Spiel, das wir alle lieben, auf diese Weise missbraucht wird. Obwohl wir Wege gefunden haben, dieses Problem einigermaßen effektiv anzugehen, indem wir eng mit führenden Faktenprüfungsagenturen zusammenarbeiten, können wir es leider nicht vollständig entschärfen.“

Dear Arma community,

With the tragic events currently unfolding in the Middle East, we feel it is vital to share once again our statement concerning the use of #Arma3 as a source of fake news footage:https://t.co/nA8bbuehTX

It’s disheartening for us to see the game we all… pic.twitter.com/9Ha4uNnR2a

— Arma Platform (@ArmaPlatform) October 10, 2023