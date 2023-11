Arcadian Atlas: Strategie-Rollenspiel hat einen Termin erhalten

Das Strategie-Rollenspiel "Arcadian Atlas" wird in Kürze für die Konsolen erscheinen. Schafft ihr es das Königreich aus einem Bürgerkrieg zu retten?

Wer Interesse an einem neuen Strategie-Rollenspiel hat, kann sich schon einmal den 30. November 2023 im Kalender markieren. Denn Serenity Forge sowie die Twin Otter Studios haben bestätigt, dass sie an diesem Datum „Arcadian Atlas“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlichen werden. Für den PC ist das Abenteuer bereits erhältlich.

Ein Königreich in Flammen

In „Arcadian Atlas“ befindet sich das Königreich inmitten eines Bürgerkriegs, der das Volk in zwei Parteien spaltet. Auch zwei Liebende, die durch den Krieg zusammengebracht wurden, finden sich auf unterschiedlichen Seiten wieder ─ auf der Seite der Königin oder der Prinzessin, die sich den Thron sichern möchte.

Doch taucht ein abtrünniger Magier auf. Er möchte die Geheimnisse des Landes aufdecken und trifft auf seiner Reise ein junges Mädchen, die sich als die zweite Thronfolgerin zu erkennen gibt. Die beiden möchten ihrer Vergangenheit entkommen und zu etwas Größerem werden. Und dafür steht ihnen die Macht zur Verfügung, Welten zu erschaffen und zu zerstören.

Allerdings erheben sich inmitten des Königreichs Mächte, die älter als die Erde sind. Es liegt an euch, um das Schicksal Arcadias zu kämpfen. Damit wir bereits einen Eindruck von dem in Kürze erscheinenden Strategie-Rollenspiel erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt.

