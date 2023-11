Suicide Squad Kill the Justice League: Deadshot zeigt zum Alpha-Test-Start seine Skills

Suicide Squad Kill the Justice League:

Passend zum heutigen Start des Alpha-Tests wurde zu “Suicide Squad: Kill the Justice League” ein neuer Trailer veröffentlicht. Er rückt Deadshot und seine Fähigkeiten in den Mittelpunkt.

Nachdem Captain Boomerang, King Shark und Harley Quinn ihre eigenen Trailer für Rocksteadys “Suicide Squad: Kill the Justice League” erhielten, geht es heute mit Floyd Lawton alias Deadshot weiter.

Als erfahrener Scharfschütze beherrscht er den Umgang mit Gewehren und Pistolen meisterhaft und ist mit seinen Armkanonen auch im Nahkampf äußerst gefährlich.

Mithilfe eines Jetpacks ist Deadshot ebenfalls in der Lage, durch Metropolis zu fliegen, Feinde aus weiter Entfernung anzugreifen oder sich an einem Ort schwebend zu positionieren, um Schüsse präziser abzufeuern.

Im unten eingebetteten Trailer können Spieler einen Blick auf seine Fähigkeiten werfen.

Closed-Alpha-Test zu Suicide Squad startet

“Suicide Squad: Kill the Justice League” wird vor dem Launch in einem Closed-Alpha-Test spielbar gemacht. Er startet heute um 15 Uhr und steht für registrierte und ausgewählte Spieler auf den Plattformen PS5, Xbox Series X/S und PC zur Verfügung.

Warner Bros. betont, dass sich “Suicide Squad: Kill the Justice League” nach wie vor in der Entwicklungsphase befindet und der geschlossene Alpha-Test nicht das endgültige Spielerlebnis repräsentiert. Er beinhaltet lediglich einen “kleineren, spezifischen Abschnitt der Kampagne”.

Enden wird der Alpha-Test am 4. Dezember 2023. Die Closed-Alpha Keys werden bereits verschickt und bieten die Möglichkeit, weitere Freunde einzuladen.

Suicide Squad: Geschlossener Alpha-Test für PS5 angekündigt und Anmeldungen gestartet

Der Launch von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ erfolgt am 2. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Handlung findet im Arkham-Versum statt, wo Brainiac den Schauplatz des Geschehens attackiert und es schafft, Helden wie Superman, The Flash und Green Lantern auf seine Seite zu ziehen.

Gekauft werden kann der Titel als Standard- und Deluxe Edition. Die erweiterte Fassung bietet neben einem um 72 Stunden früheren Zugriff auf das Spiel zusätzliche Inhalte, darunter eine Battle-Pass-Marke.

