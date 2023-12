Gangs of Sherwood: Robin Hood Spiel kann nicht überzeugen – Testwertungen

Am 30. November – also am gestrigen Donnerstag – ist „Gangs of Sherwood“ für PS5, Xbox Series X/S und PC herausgekommen. 49,99 Euro müssen PlayStation- und Xbox-Spieler dafür hinblättern, während Steam-Spieler nur 39,99 Euro zahlen. Wie das kooperative Abenteuer rund um Robin Hood abschneidet, verraten euch jedenfalls die bisher eingereichten Testwertungen.

Ein Blick auf den Metascore zeigt: Eine Kaufempfehlung kann nicht ausgesprochen werden. Denn nach aktuellem Stand kommt die PS5-Version auf nur 53 Punkte. Zwar liegen nur sechs Testwertungen vor, doch bei der PC-Version sieht es sogar noch schlechter aus. Hier beträgt der durchschnittliche Wert 41 Punkte, basierend auf fünf Reviews.

Laut Power Unlimited ist die mangelhafte Technik ein Grund für die schwachen Wertungen: „Gangs of Sherwood ist in seinem jetzigen Zustand kaum zu empfehlen. Es ist ein lustiges Koop-Actionspiel, das sich selbst nicht zu ernst nimmt und (Online-)Spielern schnelle, flüssige und einfache Kämpfe bietet. Gleichzeitig wird das Spiel derzeit von Abstürzen, Bugs, unlogischen Upgrades, zufälligen Nebenmissionen und einem Mangel an abwechslungsreichen Feinden geplagt.“

Daily Star kritisiert wiederum die schwache Handlung und die eher unspektakulären Bosskämpfen. Dennoch sei nicht alles schlecht: „Es macht Spaß und bietet in seinen besten Momenten fast zu wilde Kämpfe auf dem Bildschirm, die bei der Fülle des Geschehens ziemlich überwältigend sein können. Es übertrifft nichts, was es da draußen gibt, aber es bietet ein anständiges Kampfspiel mit einem einzigartigen Twist auf eine klassische Nottingham-Legende.“

Bei God is a Geek fasst man sich kurz: „Mit Gangs of Sherwood kann man sich gut amüsieren, vor allem mit anderen, aber es ist einfach nicht gut genug, um sich von der Masse abzuheben.“

Alle Testwertungen im Überblick

Positiv

PlayStation Universe (PS5) – 75

Neutral

TheSixthAxis (PC) – 70

IGN France (XSX) – 70

God is a Geek (PC) – 65

Finger Guns (PS5) – 60

Daily Star (PS5) – 60

GameReactor UK (PC) – 60

GameSpew (PS5) – 50

Power Unlimited (PS5) – 50

Negativ

XboxEra (XSX) – 40

GGRecon (PC) – 30

Metro GameCentral (PC) – 20

TRG (PS5) – 20

Deutlich besser kam der Launch-Trailer an, der binnen vier Tagen über 100.000 Klicks erzielt hat. Ein User schrieb in den Kommentaren, dass Trailer dieser Art eine Auszeichnung verdient hätten. Jemand anderes meinte, dieser Trailer ist vermutlich zehn Mal besser als das eigentliche Spiel, womit er nicht völlig falsch lag.

