LEGO Fortnite: Cinematic- und Gameplay-Trailer zum neuen Kreativ-Abenteuer

Seit dem heutigen Donnerstag ist „LEGO Fortnite“ spielbar. Es ist eine von drei neuen Spielerfahrungen, die Epic Games mit dem letzten Live-Event vorgestellt hat.

Ein kreatives Survival-Crafting-Erlebnis

Stellt euch auf eine Survival-Crafting-Erfahrung ein, die an „Minecraft“ erinnert. Auch „Valheim“ oder „Terraria“ sind sinnvolle Vergleiche. Der Spieler muss hier nämlich durch die Welt streifen, Ressourcen sammeln und Waffen herstellen. Farmen spielt eine große Rolle, genau wie Tiere züchten und natürlich Gebäude bauen. Dabei kommt es auf Kreativität und Experimentierfreude an.

Einen cinematischen Blick auf die neue Spielerfahrung bietet euch der gestern veröffentlichte Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zwei verschiedene Modi stehen zur Auswahl. Einer davon ist Survival, wo ihr zum Entdecker und Erfinder werdet. In der riesigen Welt stößt ihr immer wieder auf unentdeckte Dinge. Das kann beispielsweise ein geheimes Biom oder eine außergewöhnliche Kreatur sein. Außerdem müsst ihr ein Dorf errichten, dessen Bewohner für euch arbeiten. Schaltet weitere Bewohner frei, um euer Dorf massiv auszubauen.

Kreativ ist wiederum ein Sandbox-Modus, in dem ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen könnt. Bastelt hier an verschiedensten Kreationen, wobei ihr den vorgegebenen Anweisungen folgen müsst. Alternativ erschafft ihr einfach eine komplett eigene Kreation.

Wie das Gameplay aussieht, veranschaulicht der heute hochgeladene Gameplay-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Related Posts

„Rocket Racing“ folgt dann am morgigen Freitag, während „Fortnite Festival“ am Samstag freigeschaltet wird. Wer die klassische Battle-Royale-Erfahrung bevorzugt, kann sich seit vergangenem Sonntag in das fünfte Kapitel stürzen. Zu den Neuerungen gehört eine neue Karte, Waffen-Modifikationen und vieles mehr.

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren