Fortnite: Neu eingeführte Spiele bleiben dauerhaft – Nutzerzahl gestiegen

Die Macher von „Fortnite“ haben die Spielerfahrung kürzlich massiv erweitert. Erst kam LEGO Fortnite hinzu, kurz darauf folgten Rocket Racing und Fortnite Festival.

Hierbei handelt es sich nicht um zeitlich begrenzte Spielmodi, wie Epic Games jetzt nochmal klarmachte. Diese drei neuen Spielerlebnisse sind permanent verfügbar. Zudem sind wie für das Hauptspiel regelmäßige Updates geplant.

Vision verwirklicht

Der ehemalige „Fortnite“-Chef Donald Mustard, teilte diesbezüglich eine Mindmap. Sie veranschaulicht die 2017 angestrebte Vision für das Multiplayer-Spiel, die nun Realität geworden ist. Schon von Anfang an sei geplant gewesen, das Game zu einem virtuellen Ort zu machen.

„Es war so eine RIESIGE, kühne Vision. Wir wussten, dass es JAHRE dauern würde und SO viel Arbeit an so vielen Fronten“, erklärt er in seinem Beitrag.

Der Plan dafür habe sich zwar mehrmals geändert, doch in der Tat waren rund sechs Jahre vorgesehen. Der Zeitraum wurde somit eingehalten.

Mustard schreibt nachfolgend: „Heute spielt ihr die WAHRE Vision des Traums von Fortnite.“

Inzwischen kann bei „Fortnite“ also nicht mehr von einem reinen Battle-Royale-Spiel die Rede sein. Vielmehr handelt es sich um ein virtuelles Zentrum, in dem die User verschiedenen Aktivitäten nachgehen können. Egal, ob ihr Schießereien, Autorennen, Crafting oder Musik bevorzugt: Für jeden ist das Passende dabei.

Durch die nun viel breitere Zielgruppe sind die Spielerzahlen angestiegen: 7,6 Millionen gleichzeitige Spieler wurden am vergangenen Wochenende registriert. Damit hat Epic Games den Spielerrekord der OG Season (Gerundet 6,2 Millionen) nochmal deutlich übertroffen. Vor allem LEGO Fortnite scheint mit über zwei Millionen gleichzeitigen Spielern gut anzukommen. Was euch mit diesem kreativen Erlebnis erwartet, zeigen der Cinematic- und der Gameplay-Trailer.

