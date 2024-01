Japan-Charts: Nintendo dominierte das Jahr 2023 – Wie schlugen sich PS5 & Xbox Series X/S?

Mehr als eineinhalb Wochen nach dem Jahreswechsel versorgte uns die Famitsu mit den japanischen Hard- und Software-Charts des Jahres 2023. Als großer Gewinner gingen die Switch und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" aus dem letzten Jahr hervor.

Japans meistverkauftes Spiel des Jahres 2023: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

Nachdem wir in dieser Woche bereits mit den Jahrescharts aus Großbritannien bedacht wurden, stellte die Famitsu nun die entsprechenden Charts aus Japan zur Verfügung.

Man musste sicherlich nicht unter die Hellseher gegangen sein, um voraussagen zu können, dass Nintendo beziehungsweise die Switch den japanischen Markt auch im Jahr 2023 nach Belieben dominierten. Trotz ihres Alters verkaufte sich die Switch in Japan im vergangenen Jahr mehr als vier Millionen Mal und sicherte sich mit deutlichem Abstand die Spitze der japanischen Hardware-Charts.

Allerdings machte sich 2023 bemerkbar, dass sich die Switch mittlerweile in ihrem siebten Jahr befindet. Im Vergleich mit dem Jahr 2022, in dem 4,8 Millionen Switch-Konsolen verkauft wurden, gingen die Verkaufszahlen nämlich spürbar zurück.

Wie die Famitsu ergänzte, kam es in den letzten 19 Jahren lediglich ein einziges Mal vor, dass sich keine Nintendo-Plattform den Titel der meistverkauften Plattform des Jahres sicherte.

Seinerzeit gelang es Sony mit der PSP, die Dominanz von Nintendo zu durchbrechen.

PS4 und PS5 verbuchen steigende Zahlen

Genau wie im Westen profitierte die PS5 in diesem Jahr auch in Japan von der besseren Verfügbarkeit. Dies führte zu insgesamt 2,6 Millionen verkauften PS5-Konsolen, was gegenüber dem Jahr 2022 einem Plus von beeindruckenden 124 Prozent entspricht.

Traditionell schwer haben es in Japan die Xbox-Systeme. Da bildet die Xbox Series X/S keine Ausnahme und brachte es 2023 lediglich auf 141.712 abgesetzte Konsolen (-47 Prozent). Den Schlusspunkt setzt die PS4 mit knapp 73.000 verkauften Einheiten (+ 221 Prozent)

Noch eindeutiger als im Bereich der Hardwareverkäufe fallen die japanischen Software-Charts des Jahres 2023 aus. Hier setzen sich die Top 10 nämlich ausschließlich aus Spielen, die für die Switch veröffentlicht wurden, zusammen. Wenig überraschend entfällt der Löwenateil der Charts dabei auf Spiele, die Nintendo selbst entwickelt beziehungsweise vertrieben hat.

Als meistverkaufter Titel ging das Open-World-Abenteuer „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ aus dem Jahr 2023 hervor. Gefolgt vom Plattformer „Super Mario Bros. Wonder“ und dem Strategie-Titel „Pikmin 4“, die im letzten Jahr ebenfalls die Markt von einer Million verkaufter Spiele in Japan erreichten.

Anbei die kompletten japanischen Hardware-Charts des Jahres 2023 sowie eine Übersicht über die zehn meistverkauften Titeln. Neben den Verkaufszahlen des Jahres 2023 wurden die Hardware-Charts in Klammern mit den jeweiligen Lifetime-Sales in Japan versehen.

Software-Charts 2023

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Switch)- 1.929.603 Super Mario Bros. Wonder (Switch) – 1.549.401 Pikmin 4 – (Switch) 1.119.027 Pokémon Scarlet & Violet (Switch) – 907.432 Momotaro Dentetsu World (Switch) – 795.681 Mario Kart 8 Deluxe – (Switch) 617.223 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) – 514.581 Dragon Quest Monsters 3: The Dark Prince (Switch) – 510.477 Splatoon 3 (Switch) – 503.312 Super Mario RPG (Switch) – 447.687

Hardware-Charts 2023

Switch – 4.062.609 (31.786.656) PS5 – 2.587.468 (4.964.857) Xbox Series X/S – 141.712 (540.107) PS4 – 73.292 (9.491.059)

