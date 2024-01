UK-Charts 2023: PS5 beflügelte den Markt – Das sind die 20 erfolgreichsten Spiele

Zum Start in das neue Jahr blickten die Marktforscher von GSD in einem ausführlichen Bericht auf 2023. Wie sich dem Bericht entnehmen lässt, war es vor allem der PS5 zu verdanken, dass der britische Videospielmarkt im vergangenen Jahr zulegen konnte.

In dieser Woche erreichten uns bereits die britischen Hard- und Software-Charts zum Monat Dezember 2023. Solltet ihr diese verpasst haben, könnt ihr sie hier nachholen.

Ergänzend zu den Dezember-Charts blickten die Marktforscher von GSD in einem Bericht auf 2023 zurück und gaben bekannt, dass in Großbritannien im Jahr 2023 knapp 38 Millionen Spiele verkauft wurden (Retail & Digital). Gegenüber dem Jahr 2022 entspricht dies einem Plus von 2,6 Prozent. Den Titel des erfolgreichsten Spiels des Jahres 2023 sicherte sich in Großbritannien „EA Sports FC 24“.

Allerdings machte sich der Wegfall des bekannten „FIFA“-Namens im Titel auch auf der Insel bemerkbar. Gegenüber „FIFA 23“, das sich 2023 übrigens erneut unter den fünf meistverkauften Spielen platzieren konnte, gingen die Absatzzahlen in UK nämlich um 8,4 Prozent zurück. Abgerundet werden die Top 3 vom magischen Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ und dem Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“.

Der erfolgreichste PS5-Exklusiv-Titel, „Marvel’s Spider-Man 2“, sicherte sich Platz 6. Die meistverkaufte neue Marke wiederum folgt auf dem 31. Platz. Die Rede ist von Bethesdas Sci-Fi-RPG „Starfield“. Hier muss allerdings der Faktor beachtet werden, dass der Titel zum Launch über den Xbox und PC Game Pass angeboten wurde.

PS4 profitierte von den Lieferengpässen der PS5

Doch wie schlug sich der britische Videospielmarkt an der Hardware-Front? Sehr positiv. Laut GSD wurden auf der Insel im letzten Jahr 2,38 Millionen Konsolen verkauft – gegenüber 2022 ein Plus von 9,4 Prozent. Wenig überraschend ist diese Entwicklung auf das erfolgreiche Abschneiden der PS5 zurückzuführen.

Insbesondere die bessere Verfügbarkeit der Konsole führte dazu, dass die PS5 gegenüber dem Vorjahr um 55,2 Prozent zulegen konnte. Damit markiert 2023 nicht nur das bisher beste Jahr der PS5 überhaupt. Gleichzeitig feierte Sony in Großbritannien die höchsten Jahrsverkäufe seit der PS4 im Jahr 2014.

Apropos PS4. Wie GSD ergänzte, profitierte die PS4 von den vereinzelten Engpässen der PS5 und konnte ihre Verkaufszahlen im Jahr 2023 um 633 Prozent steigern. Was das Ganze in absoluten Zahlen bedeutet, wurde allerdings nicht verraten.

Bei der Switch, die 2023 in ihr siebtes Jahr ging, macht sich das Alter der Konsolen langsam aber sicher bemerkbar. Im Vergleich mit 2022 sanken die Verkaufszahlen der Switch um 16,7 Prozent, was unter dem Strich Platz 2 in den britischen Jahres-Charts zur Folge hatte. Die Xbox Series X/S folgt mit einem geringen Abstand und einem Absatzminus von 14,2 Prozent.

Den Schlusspunkt setzt das Zubehör. Hier erwarben die britischen Spielerinnen und Spieler im abgelaufenen Jahr neun Millionen Produkte (-4,5 Prozent).

Die 20 erfolgreichsten Spiele des Jahres 2023 (Retail & Digital)

1 EA Sports FC 24 (EA) 2 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 3 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 4 FIFA 23 (EA) 5 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 6 Spider-Man 2 (Sony) 7 Star Wars Jedi: Survivor (EA) 8 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 9 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* 10 Diablo 4 (Activision Blizzard) 11 Super Mario Bros Wonder (Nintendo)* 12 Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision) 13 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* 14 Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft) 15 Resident Evil 4 Remake (Capcom) 16 NBA 2K23 (2K Games) 17 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) 18 WWE 2K23 (2K Games) 19 F1 23 (EA/Codemasters) 20 Grand Theft Auto Online (Rockstar) *keine digitalen Daten verfügbar

Quelle: GamesIndustry.biz

