UK-Charts im Dezember 2023: Spieleverkäufe gestiegen – Rückläufige Zahlen für die PS5

In Zusammenarbeit mit GSD veröffentlichte GamesIndustry.biz die britischen Hardware- und Software-Charts aus dem Dezember 2023. Während "EA Sports FC 24" das meistverkaufte Spiel stellte, verteidigte die PS5 den ersten Platz im Bereich der Hardware.

Wie sich von GSD und GamesIndustry.biz veröffentlichten Zahlen entnehmen lässt, profitierten die Verkaufszahlen von Videospielen auch in Großbritannien vom letztjährigen Weihnachtsgeschäft.

Demnach wurden auf der Insel im vergangenen Monat 6,9 Millionen Spiele (Retail & digital) verkauft. Gegenüber dem Dezember 2022 entspricht dies einem Plus von zwei Prozent. Zu den größten Gewinnern des Weihnachtsgeschäfts gehörte EAs Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“, die sich im Dezember die Spitze der britischen Software-Charts sicherte.

Während „Call of Duty: Modern Warfare 3“, der Spitzenreiter aus dem November, auf den zweiten Platz zurückfiel, komplettierte das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ die Top Drei.

Dieses profitierte genau wie „Super Mario Bros Wonder“ spürbar von der Kauffreude zu Weihnachten. Der einzige PS5-Exklusiv-Titel, der sich unter den zehn meistverkauften Spielen im Dezember platzieren konnte, ist „Marvel’s Spider-Man 2“.

Der beste Neueinsteiger in Form von „Avatar Frontiers of Pandora“ landete auf dem achten Platz.

PS5 dominiert trotz sinkender Verkaufszahlen

Wenig Bewegung gab es in den Hardware-Charts. Laut den Erhebungen von GSD gingen die Verkaufszahlen der PS5 im Vergleich mit dem November zwar um 19 Prozent zurück, trotz allem verteidigte die Sony-Konsole im Dezember den ersten Platz der Hardware-Charts. Die Switch auf dem zweiten Rang hingegen konnte um 39 Prozent zulegen.

Den Schlusspunkt setzt die Xbox Series X auf dem dritten Platz. Hier stiegen die Verkaufszahlen im Vergleich mit dem November 2023 um sechs Prozent. Insgesamt wanderten im Dezember 2023 etwas weniger als 500.000 Konsolen über die britischen Ladentheken.

Ebenfalls keine großen Überraschungen gibt es im Bereich des Zubehörs.

Laut GSD wurden im Dezember 2,07 Millionen Zusatzprodukte an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht. Im Vergleich mit dem November 2023 verbuchte der britische Markt dabei ein Plus von 63 Prozent. Die starken Konsolenverkäufe führten dazu, dass die Zubehör-Charts vor allem von Controller dominiert wurden.

Folgerichtig führten der DualSense in den Farben „White“ (#1) und „Midnight Black“ (#2) die Zubehör-Charts in Dezember an.

Die britischen Software-Charts im Dezember 2023:

1 EA Sports FC 24 (EA) 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 3 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 4 Super Mario Bros Wonder (Nintendo)* 5 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 6 Spider-Man 2 (Sony) 7 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* 8 Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft) 9 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 10 Nintendo Switch Sports (Nintendo)* *keine digitalen Verkäufe verfügbar

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren