Baldur’s Gate 3: Tipp der Spieler – diesen Begleiter solltet ihr immer dabeihaben

Scratch ist ein treuer Hund, den die Spieler von "Baldur's Gate 3" in Akt 1 antreffen können. Allerdings ist Kratzer, wie Scratch in der deutschen Version heißt, auch ein praktischer Begleiter im Kampf.

In Larians Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ treffen die Spieler auf einige Charaktere, die für einige Zeit oder auch für immer im eigenen Lager verweilen. Einer dieser Begleiter ist der Hund Scratch, der in der deutschen Version den Namen Kratzer trägt. Die Spieler können den Hund in Akt 1 nördlich des zerstörten Dorfes finden.

Hat man Scratch überzeugt, sich der eigenen Truppe anzuschließen, stromert der putzige Hund einige Zeit im Lager umher. Nach einiger Zeit fordert Scratch zum Ballspielen auf. Dies sollten die Spieler auch tun, denn dann kann der Hund auch bei den Reisen auf der Weltkarte beschworen werden. Dass das auch ziemlich praktisch ist, fassten nun die Spieler auf Reddit zusammen.

Viele Spieler fürchten den Kampf mit Hund Kratzer

„Offenbar wissen einige Leute nicht, dass Scratch nicht verletzt wird, wenn er als Vertrauter beschworen wird“, schrieb der Nutzer „AdditionalMess6546“ kürzlich in seinem Beitrag auf Reddit. „Er ist im Grunde ein Konstrukt, also macht euch keine Sorgen, dass ihr ihm wehtun könntet. Er will nur helfen! Stellt euch vor, wie traurig er wäre, wenn ihr im Kampf fallt, obwohl er euch eine helfende Pfote hätte reichen können.“

Hat man sich ein wenig mit Katzer angefreundet, bringt er im Camp manchmal nützliche Items als Geschenk. Nimmt man ihn auf ein Abenteuer mit, kann der treue Hund sogar Schätze erschnüffeln. Im Kampf ist er ebenfalls nützlich, denn er kann Charakteren, die ihre Lebenspunkte verloren haben, wieder auf die Beine helfen. Dadurch müssen andere Begleiter nicht ihre Aktionen opfern. „Das Wichtigste ist, dass er sich im Schatten versteckt“, schrieb ein weiterer Spieler in dem Beitrag. „Wenn ein Mitglied deiner Gruppe zu Boden geht, kann er ihm wieder aufhelfen. So setze ich ihn ein! Und gelegentlich gibt es auch Feinde mit einem oder zwei Lebenspunkten, die einen guten Biss brauchen.“

Sollte Scratch doch einmal im Kampf verletzt werden, verschwindet er einfach und kehrt ins Camp zurück. Nach einer kurzen Rast kann er wieder auf ein Abenteuer gehen. Aber der Hund ist nicht unverwundbar. Sollte er durch irgendein Ereignis im eigenen Lager fallen, ist der süßeste Hund Faerûns für diesen Spieldurchlauf gänzlich verloren.

