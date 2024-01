Baldur’s Gate 3: Ist das der seltenste NPC?

Die Story von Larians „Baldur’s Gate 3“ wird von einer Vielzahl von Charakteren getragen. Einige von ihnen sind nur schmuckes Beiwerk, während anderen wichtige Funktionen für die Geschichte übertragen wurden. Die Entwickler haben sogar Charaktere erschaffen, die viele Spieler wohl niemals zu Gesicht bekommen werden.

Denn wie wir bereits im vergangenen September erfahren konnten, besitzt „Baldur’s Gate 3“ genug Ersatz-NPCs, die die Rolle von wichtigen Figuren einnehmen, die aus welchem Grund auch immer (aber häufig durch die Hand der Spieler) das Zeitliche segnen. Wie ein YouTuber nun behauptet, könnte es sich bei dem Halb-Ork Honk um den wohl seltensten NPC in „Baldur’s Gate 3“ handeln.

Wohl seltenster NPC tritt nur in einer bestimmten Szene auf

Was Honk so selten macht, sind die bestimmten Umstände, die sowohl mörderisch als auch romantisch sind. Denn Honk ist der Bruder, beziehungsweise der Ersatz, von Tender Henk, der in Akt 3 in dem Restaurant The Singing Lute in der Unterstadt von Baldur’s Gate angetroffen werden kann. Dafür müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Denn die Spieler müssen dafür eine Romanze mit Karlach eingehen. Auch muss Tender Henk sterben, egal auf welche Weise, bevor der Spieler sein erstes Date mit Karlach hat. In diesem Falle steht nicht Henk, sondern Honk bereit, um den beiden Liebenden den Abend gründlich zu versauen. Honk hat dasselbe Gesicht wie sein „Bruder“ Henk, trägt jedoch eine andere Frisur. Auch wird der Ersatz-Ork von einem anderen Synchronsprecher vertont und von den anderen Charakteren mit seinem korrekten Namen angesprochen.

Zuletzt haben die Entwickler von Larian einen Patch für „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht, der den Spielstand-Fehler 544 auf der PlayStation 5 beheben soll. Bei dem Fehler wurden unsichtbare Spielstände angelegt, die sich negativ auf den Speicherplatz auswirkten. „Baldur’s Gate 3“ ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

Quelle: PC Gamer, TheGamer

