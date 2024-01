Like A Dragon Infinite Wealth: „Schaue ich auf das McDonalds-Menü?“ – DLC-Flut erstaunt Spieler

Like A Dragon Infinite Wealth:

"Like A Dragon: Infinite Wealth" ist das beste Spiel der “Yakuza”-Reihe. Auch in Bezug auf die DLCs ließ sich Sega nicht lumpen, was viele Spieler skeptisch zur Kenntnis nahmen. Zudem gibt es eine Aussage zu den Vorbestellungen.

“Like A Dragon: Infinite Wealth” gehört zu den Neuerscheinungen der vergangenen Woche. Während die Fachpresse vom neuen Sega-Titel begeistert ist und das bisher beste “Yakuza”-Spiel bescheinigt, sorgt die DLC-Politik bei vielen Spielern eher für Skepsis.

Schon zum Launch kann in die Erweiterungen mehr Geld als in das Hauptspiel investiert werden, wie ein Blick in den PlayStation Store verdeutlicht.

Booster, Aufstufungen und Urlaubs-Paket

Die DLC-Erweiterungen setzen sich aus verschiedenen Paketen zusammen, darunter Booster in verschiedenen Ausführungen. Die Preise reichen bis hin zu 19,99 Euro pro Zusatz.

Zu den Erweiterungen gehören:

Meister-Urlaubs-Paket – 19,99 Euro Gemischtes Outfit-Paket – 14,99 Euro Gearworks-Herstellungsset (mittel) – 5,99 Euro Gearworks-Herstellungsset (groß) – 9,99 Euro Legendäres Booster-Pack – 7,99 Euro Yakuza-CD-Sammlungs-Set – 4,99 Euro Spezial-Job-Set – 4,99 Euro Selbstverbesserungs-Booster-Set (klein) – 2,99 Euro Selbstverbesserungs-Booster-Set (mittel) – 5,99 Euro Selbstverbesserungs-Booster-Set (groß) – 9,99 Euro Job-Aufstufungsset (klein) – 2,99 Euro Job-Aufstufungsset (mittel) – 5,99 Euro Job-Aufstufungsset (groß) – 9,99 Euro Aufstufungsset (klein) – 2,99 Euro Aufstufungsset (mittel) – 5,99 Euro Aufstufungsset (groß) – 9,99 Euro Aufstufungsset (extra groß) – 15,99 Euro Sujimon- & Resort-Paket – 14,99 Euro

Ein paar der Pakete sind bereits in den Editionen von “Like A Dragon: Infinite Wealth” enthalten. Dazu gehören das “Meister-Urlaubs-Paket” in der Deluxe Edition sowie das “Meister-Urlaubs-Paket ”, das “Gemischtes Outfit-Paket ” und das “Sujimon- & Resort-Paket” in der Ultimate Edition. Sie schlagen mit 84,99 bzw. 109,99 Euro zu Buche.

DLC-Mangel herrscht im PlayStation-Store wahrlich nicht. Notwendig sind die Käufe allerdings nicht.

Wie eine Menükarte bei McDonalds

In den sozialen Netzwerken kam an der DLC-Politik von Sega reichlich Kritik auf. Bei einem Blick auf die Steam-Liste der Erweiterungen fragte ein Reddit-User, ob er die Menükarte von McDonalds vor sich hat.

Ein anderer Teilnehmer scherzte darauf aufbauend: “Ich bekomme äh … ein extragroßes Aufstufungsset, ein mittelgroßes Selbstverbesserungsset und äh … hmm …ein Ichiban-Arbeitsoutfit, danke.”

Viele der Pakete bieten einen Boost. So setzt sich das Aufstufungsset (mittel) beispielsweise aus den folgenden Komponenten zusammen:

10 x Stufenbooster

2 x Gesundheits-Booster

2 x Stimmungs-Booster

2 x Muskel-Booster

2 x Mumm-Booster

2 x Gehirn-Booster

2 x Geist-Booster

2 x Reflex-Booster

Das Paket kann nur einmal gekauft werden und auch die Inhalte sind nur einmalig verwendbar. Wirklich notwendig sind solche Boosts offenbar nicht, wie ein weiterer Reddit-User betont.

“Für Leute, die sich fragen, ob das Spiel in Bezug auf die Balance überhaupt unausgeglichen ist: Ich habe es vor etwa vier bis fünf Stunden abgeschlossen. Und nein, XP-Gewinne waren ausgewogen und können tatsächlich ein wenig zu großzügig sein“, so seine Einschätzung.

Vor allem bei einem Blick auf den Vorgänger “Yakuza: Like a Dragon” kommen die DLC-Drops nicht überraschend. Auch für den 2021 veröffentlichten Titel landeten zahlreiche Zusatz-Downloads in den Stores.

Die bisher höchsten Vorbestellungen

“Like A Dragon: Infinite Wealth” erzielte nicht nur die bisher höchsten Wertungen innerhalb der “Yakuza”-Reihe. Auch die physischen Vorbestellungen konnten einen neuen Rekord aufstellen. Darauf verwies Studioleiter Masayoshi Yokoyama, als er nach den ersten Verkaufszahlen gefragt wurde.

Heutzutage gebe es sowohl physische als auch digitale Versionen. Daher sei es schwierig, die Zahlen mit denen früherer Titel zu vergleichen. “Aber was die Anzahl der Vorbestellungen für die physische Version angeht, ist es die höchste in der Geschichte der Serie”, so der Wortlaut.

Unser Test zu Like A Dragon Infinite Wealth:

Käufer scheinen äußerst zufrieden zu sein: Im PlayStation Store kommt “Like A Dragon: Infinite Wealth” auf 4,91 von 5 möglichen Sternen. 96 Prozent der Spieler vergaben bei ihrer Abstimmung die volle Punktzahl. Ein Prozent ließ sich offenbar von der DLC-Flut beirren und wählte nur einen Stern.

