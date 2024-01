Like a Dragon Infinite Wealth: Die internationalen Testwertungen versprechen Großes

Like a Dragon Infinite Wealth:

Das Rollenspiel "Like a Dragon: Infinite Wealth" erscheint in wenigen Tagen und die internationalen Testwertungen lassen auf ein packendes Abenteuer hoffen.

In dieser Woche werden SEGA und die Ryu Ga Gotoku Studios das Rollenspiel „Like a Dragon: Infinite Wealth“ auf den Markt bringen. Bereits im Laufe des heutigen Tagen haben die internationalen Kritiker ihre offiziellen Tests zu dem neuesten Abenteuer veröffentlicht. Da stellt sich direkt die Frage, wie sich die Kombination aus Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu im Wertungsschnitt macht.

Das bestbewertete Yakuza aller Zeiten

Auf Opencritic wurden inzwischen 66 Kritiken gesammelt, die bisher einen Schnitt von 90 Punkten erreicht haben. Das Rollenspiel konnte unter anderem die Kollegen von IGN überzeugen, die es als „bestes rundenbasiertes Like a Dragon“ sowie als einen „der besten Teile der gesamten Serie“ betiteln.

„Mit einem verbesserten Kampfsystem, einem großartigen unterstützenden Cast und den besten Nebeninhalten der gesamten Reihe ist Like a Dragon: Infinite Wealth eines der besten Rollenspiele der modernen Ära“, schreibt wiederum Diego Perez von Attack of the Fanboy.

Im Allgemeinen sind sich die Kritiker in einer Sache einig. „Like a Dragon: Infinite Wealth“ ist ein deutlich verbessertes Rollenspiel im Vergleich zum ersten Rollenspielabstecher „Like a Dragon“. Somit sollten all diejenigen, die sich mit Ichiban Kasugas Debüt angefreundet hatten, auch mit dem neuen Spiel ihren Spaß haben.

Hier ist mal eine Auswahl an Wertungen:

In „Like a Dragon: Infinite Wealth“ werden die Spieler eine weitere packende Geschichte rund um Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu erleben. Beide Drachen werden durch das Schicksal wieder zusammengeführt, nachdem sich Jahre zuvor ihre Wege eher zufällig gekreuzt hatten. Während der unaufhaltbare Underdog immer wieder vom Boden aussteht, findet sich der einstige Drache von Dojima als gebrochener Mann wieder, der sich seinen letzten Tagen stellen muss.

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ erscheint am 25. Januar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

