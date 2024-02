Street Fighter 6: Termin für Ed steht fest – Neuer Kampfpass veröffentlicht

Der nächste DLC-Charakter des Kampfspiels "Street Fighter 6" hat einen Termin erhalten. Ed wird in diesem Monat ins Spiel kommen.

Das Kampfspiel „Street Fighter 6“ wird in wenigen Wochen einen weiteren Charakter erhalten. Inzwischen haben die Verantwortlichen von Capcom auch einen offiziellen Erscheinungstermin für Ed bekanntgegeben. Demnach wird der dritte DLC-Charakter ab dem 27. Februar 2024 erhältlich sein. Alle Besitzer der Deluxe Edition, der Ultimate Edition oder des Jahr 1-Charakterpasses können Ed ohne weitere Zusatzkosten genießen.

Der Psycho-Boxer kommt!

Passend zur Ankündigung haben die Entwickler auch den „Ed Arrives!“-Kampfpass veröffentlicht, der einige weitere kosmetische Gegenstände für den eigenen Charakter mit sich bringt. Diese basieren auf Ed, der mit seinen Psycho Power-Fähigkeiten für Chaos sorgen wird. Als neuer Capcom-Klassiker wurde wiederum „Captain Commando“ im Game Center freigeschaltet.

Bei Ed handelt es sich um Balrogs Protegé, der sich als Boxer unter Beweis stellen und seine wahre Stärke finden möchte. Doch einst wurde er von Shadaloo gefangen genommen. M.Bison hatte den Plan, Eds Körper als Ersatz für sich zu beanspruchen. Aus diesem Grund wurde Ed auch mit der Psycho Power durchströmt, die Shadaloos Schergen immer stärkt.

Nachdem bereits Rashid und A.K.I. als zusätzliche Charaktere überzeugen konnten, sind die Erwartungen an Ed ebenfalls recht hoch. Mit dem neuen System von „Street Fighter 6“ könnte auch Ed, der im letzten Teil nicht allzu mitreißen konnte, einige interessante Kämpfe ermöglichen. Mit Akuma befindet sich ein weiterer Charakter in Entwicklung, der in den kommenden Monaten ebenfalls veröffentlicht werden sollte.

„Street Fighter 6“ erschien im Juni 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam). Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Damit wir noch einmal einen Eindruck von den Inhalten des Kampfpasses erhalten, haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer bereitgestellt.

