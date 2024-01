Street Fighter 6: Ed kommt im Februar – Erster Trailer

Mit Ed steht der nächste Charakter für "Street Fighter 6" in den Startlöchern. Ein erster Trailer gewährt uns bereits einen Blick auf den Psycho-Boxer.

Im vergangenen Jahr hatte Capcom mit „Street Fighter 6“ die neueste Generation der legendären Kampfspielreihe veröffentlicht. Und innerhalb der ersten Monate hatte man mit Rashid sowie A.K.I. schnell zwei weitere Charaktere erleben dürfen, die ihren einzigartigen Stil mitbrachten.

Doch dann wurde es verdächtigt ruhig. Bis auf vereinzelte Kollaborationen mit Entertainment-Marken sowie neuen Outfits war nicht viel über „Street Fighter 6“ zu berichten, obwohl noch zwei weitere Charaktere für das erste Jahr angekündigt waren. Und endlich haben die Entwickler mit Ed einen dieser Charaktere offiziell mit einem Trailer vorgestellt.

Psycho Power mit Durchschlag

Ed, der einst von Shadaloo gefangen genommen wurde, um als Ersatzkörper für M.Bison zu dienen, lässt in wenigen Wochen wieder die Fäuste fliegen. Als Boxer und Balrogs Protegé ist Ed bereit zu beweisen, was wahre Stärke bedeutet. Da seine Schläge auch mit Psycho Power verstärkt sind, kann er sicherlich vielen sehr gefährlich werden.

In dem ersten Trailer kann man schon erahnen, welche Fähigkeiten Ed zu bieten haben wird. Als er in „Street Fighter 5“ erstmals spielbar wurde, konnte der Kämpfer nur die wenigsten Spieler von seinen Qualitäten überzeugen. Jedoch hatte der neue Ableger in weiten Teilen überrascht, da die neuen Systeme viel mehr Abwechslung ermöglichten. Dadurch haben die meisten Charaktere mehr Tiefe erhalten. Und auch Ed könnte davon profitieren, dass Capcom die Movesets überdenkt.

Capcom möchte Ed im Februar für „Street Fighter 6“ veröffentlichen. Allerdings hat man noch keinen konkreten Termin genannt. Doch in den nächsten Tagen und Wochen sollten entsprechende Informationen nachgereicht werden. Danach wird nur noch ein Charakter für das erste Content-Jahr fehlen ─ Akuma. Man kann gespannt sein, wie die beiden Charaktere das Kampfspiel in den nächsten Monaten aufmischen werden.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Hier ist jedoch erst einmal der Teaser-Trailer zu Ed, der auch im World Tour-Modus auftauchen wird. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

