Street Fighter 6: A.K.I. erhält Termin und neuen Trailer

A.K.I., ein Neuzugang für den Roster von "Street Fighter 6", wird den Prügler in Kürze erreichen. Der Termin steht fest und auch einen Trailer können sich Fans anschauen.

Spieler von „Street Fighter 6“ können sich bald mit einem weiteren Charakter auf der Stage austoben. A.K.I. gesellt sich zum Roster hinzu. Freigeschaltet wird die Kämpferin am 27. September 2023, wie Capcom heute bekanntgab.

Der Neuzugang wird als Teil des „Year 1 Character Pass“ zur Verfügung gestellt. Der Pass ist Teil der Deluxe- und Ultimate Edition von „Street Fighter 6“ und kann zum Preis von 29,99 Euro auch separat erworben werden.

Eine wahnsinnige Giftliebhaberin

A.K.I. ist der zweite DLC-Charakter für „Street Fighter 6“, nachdem Rashid die Veröffentlichung neuer Charaktere über den Pass einläutete. Sie setzt in den Kämpfen ihre tödlichen, langen Nägel ein und wird von Capcom als „wahnsinnige Giftliebhaberin“ beschrieben.

Vorgestellt wurde A.K.I. bereits in einem Trailer, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde. Er zeigte nicht nur ihre verrückte Persönlichkeit, sondern auch einige der Kombos, die ein Teil ihres Movesets sind. Wie schon Rashid wird A.K.I. in allen Spielmodi von „Street Fighter 6“ verfügbar sein, einschließlich des Einzelspielermodus „World Tour“.

Die neue Kämpferin bezieht einen Großteil ihrer giftigen Persönlichkeit und Inspiration von ihrem Meister F.A.N.G., der zum ersten Mal in „Street Fighter 5“ zu sehen war.

Im Einzelspielermodus „World Tour“ können Spieler mehr über A.K.I.s Interesse an der bösen Shadaloo-Organisation erfahren und ihr helfen, ihre Kräutermedizin in Tian Hong Yuan zu finden. Es ist ein neuer Ort, an dem die Spieler ihren neuesten Meister treffen und ihre tödlichen Moves auf ihren benutzerdefinierten Avatar anwenden können.

Weitere Informationen zu A.K.I. und zu ihren Skills sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst, wo auch einige Bilder zur neuen Kämpferin zu sehen sind.

„Street Fighter 6“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und PC erhältlich. Mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren, die im Juni angekündigt wurden, ist es für Capcom ein großer Erfolg.

