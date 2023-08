Street Fighter 6: Fans verärgert wegen teuren Ninja Turtles Kostümen

Wegen der teuren Preise für die "Ninja Turtles"-Outfits gerät Capcom in die Kritik. Ihre Unzufriedenheit äußern die Fans aktuell in den sozialen Netzwerken.

Gestern berichteten wir über das neue Update für „Street Fighter 6“. Damit brachte Capcom „Ninja Turtles“-Kostüme ins Spiel, die jedoch alles andere als günstig sind. So kostet ein einziges Outfit 750 Fighter Coins, was umgerechnet rund 15 Euro sind.

Bis zu 55 Euro

Genau 750 Coins lassen sich nicht kaufen. Stattdessen müsst ihr erst 610 Coins kaufen (12 Euro) und dann 250 Coins (5 Euro). Wer gleich alle vier Kostüme haben möchte, braucht 3000 Fighter Coins, was 55 Euro sind. Kauft dafür erst 2750 Coins und dann 250 Coins. Wer nicht nur die Kostüme, sondern auch alle Extras wie Hintergrundbilder haben möchte, muss sogar an die 100 Euro investieren.

Die Fighter Coins können auch durchs Spielen verdient werden. Um den Betrag für eines der genannten Outfits zusammenzukriegen, dürftet ihr aber mehrere Wochen oder sogar Monate brauchen.

Tatsächlich ist der neulich veröffentlichte Kämpfer Rashid mit 350 Coins günstiger als ein einziges Kostüm der Ninja Turtles. Alle davon dienen nur dem kosmetischen Zweck und statten euch nicht mit Fähigkeiten der humanoiden Schildkröten aus. Demzufolge sind die Fans sichtlich verärgert, was sich gerade an zahlreichen Posts auf Twitter zeigt.

Ein paar davon:

An sich ist ein Preis von 15 Euro pro Skin nicht mehr ungewöhnlich. Ungefähr so viel kosten exklusive Outfits heutzutage auch in anderen Live-Service-Spielen. Wie ihr oben seht, kommen solch hohe Preise gerade bei einem Vollpreistitel aber definitiv nicht gut an.

Immerhin kriegen die Spieler aktuell auch etwas umsonst: Wenn sie sich einloggen, erhalten sie vier Spielertitel und eine besondere Hintergrundmusik.

Im PlayStation Store kostet der sechste „Street Fighter“-Ableger 69,99 Euro – nur 15 Euro mehr als die vier „Ninja Turtles“-Outfits.

