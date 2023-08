Street Fighter 6: Die Ninja Turtles sind ab sofort im Kampfspiel – Neues Update veröffentlicht

Mit einem neuen Update hat Capcom die "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Kollaboration in dem Kampfspiel "Street Fighter 6" an den Start gebracht. Zudem wurden einige Anpassungen vorgenommen.

Im Laufe des heutigen Tages hat Capcom ein neues Update für das Kampfspiel „Street Fighter 6“ veröffentlicht. Mit diesem haben die Entwickler einige kleine Änderungen und so manche Inhalte ins Spiel gebracht.

Zeit für ein Stück Pizza

Unter anderem ist bereits die Kollaboration gestartet, die die Entwickler vor wenigen Tagen im Rahmen der EVO 2023 erst angekündigt hatten. Ab sofort kann man sich in Panzer werfen und mit seinem eigenen Charakter in die Rollen der Teenage Mutant Ninja Turtles schlüpfen. Zum Preis von 750 Fighter Coins (umgerechnet gut 15 Euro) kann man sich jeweils ein volles Kostüm von Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael kaufen. Zusätzlich kann man sich Chat-Sticker, Hintergründe und Emotes kaufen.

Alle Spieler, die sich zeitnah im Spiel einloggen, erhalten als Bonus auch vier Spielertitel sowie eine spezielle Hintergrundmusik.

Darüber hinaus haben die Entwickler einige wenige Anpassungen an den Kämpfern vorgenommen. So wurde so mancher Fehler behoben, der sich bei Blanka, Kimberly und Rashid eingeschlichen hatte. Die konkreten Patchnotes kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite nachlesen.

„Street Fighter 6“ ist seit Anfang Juni für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Mit Rashid erschien vor wenigen Wochen der erste von bisher vier angekündigten DLC-Charakteren. Als nächstes wird im Herbst A.K.I. veröffentlicht.

